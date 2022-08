Ilyen lesz egy szállodahajóba oltott szuper Jumbo

Arról persze egyelőre nem szól a fáma, hogy egy körút, kirándulás vagy hosszabb tartózkodás mennyibe kerülne – de már az eddigiekből is kiderül, hogy minimum olajsejknek, tőzsdecápának vagy drogbárónak kell lennie a leendő utasnak. Mint ahogy az sem világos, mikor kezdenének neki a konkrét tervrajzok elkészítésének, nem beszélve a gyártásról – már amennyiben bárki is komolyan veszi a koncepciót, s hajlandó vagy képes a beruházáshoz szükséges irgalmatlan mennyiségű pénzt összeszedni. Különösen azután, hogy a bemutatkozó videóanimáció megtekintése után többen olyan „apró” problémára hívták fel a figyelmet, mint hogy nem ártott volna figyelembe venni a fizika és az aerodinamika törvényeit, ugyanis úgy tűnik, a tervezők elfelejtették, hogy az alkotmánynak fel kell emelkednie, sőt repülnie is kell… Mások a Sky Cruise mérete miatt aggódtak, s találgatták, mekkora kifutópályára lesz szükség a normál utasszállító gépeknél legalább hússzor nagyobb monstrum felemelkedéséhez, nem beszélve a tömbháznyi méretű „űrbusz” javítási-karbantartási igényeiről. S mi van akkor, ha valami előre nem látott hiba vagy incidens folytán lezuhan ez a repülő atomerőmű? Elvégre a Titanicot is szuperbiztosnak hitték…

Föld körül, üzemanyag nélkül: Ha nem is évekig, de több hónapig biztosan a levegőben maradhat egy már kézzel fogható, működő repülőgép, amely már 2016-ban bepillantást engedett a repülés jövőjébe. Megalkottak egy bizarr kinézetű, együléses gépet, s beborították több mint 17 ezer napelempanellel; ezekből nyeri az energiát a négy elektromotor. Szárnyának fesztávolsága akkora, mint egy Boeing 747-es Jumbóé, súlya viszont nem több egy városi terepjáróénál – ja, és egy csepp üzemanyag felhasználása nélkül kerülte meg a Földet, igaz, egy év alatt. A Solar Impulse 2 névre keresztelt alkotás Bertrand Piccard svájci felfedező és André Borschberg svájci mérnök ötlete volt, és a megújuló energia lehetőségeinek bemutatására készült. Rekordrepülése után elérte célját – de most új életet kap. 2019-ben megvásárolta a Skydweller Aero amerikai–spanyol cég, amelynek célja, hogy a repülőgépet a világ első kereskedelmi „álműholdjává” alakítsa, amely képes egy keringő hagyományos szatellita munkáját elvégezni, de nagyobb rugalmassággal és kisebb környezeti hatással. A repülőgépek ilyen jellegű alkalmazása olcsóbb, mivel a valódi műholdak építése költséges, és általában fosszilis tüzelőanyaggal működő rakétával kell őket pályára állítani. Fenntarthatóbb is, mivel a műholdak élettartama korlátozott, és végül leállítják őket, ami gyakran növeli az űrszemét problémáját. A közelmúltban végzett kutatások kimutatták, hogy a nagy műholdakból álló konstellációk károsíthatják az ózonréteget, mivel vegyi anyagok szabadulnak fel, amikor újra belépnek a Föld légkörébe. A módosított Solar Impulse 2 2020 novemberében repült először. Azóta több mint egy tucat tesztrepülést teljesített a napsütéses délkelet-spanyolországi időben. A Skydweller tulajdonosai azon vannak, hogy több lépésben drónná alakítsák a repülő szerkezetet. Egyelőre a fel- és leszállásokat továbbra is a pilóta irányítja, de a következő lépésben olyan rendszereket adnak hozzá, amelyek automatikussá teszik a műveleteket. Ezt követően eltávolítják a pilótát a repülőgépből. Hamarosan megkezdik egy második repülőgép építését, ennek egyáltalán nem lesz pilótafülkéje, így nagyobb rakomány fér el benne. Ez ahhoz is szükséges lépés, hogy a gép hetekig vagy hónapokig repülhessen – a Solar Impulse 2 leghosszabb repülése alig kevesebb mint öt nap volt. A repülőgépet már 2023-ban bevethetik, a remények szerint többezres flottára lesz piac, s többek között olyan cégek használhatják főként távközlési műhold gyanánt, mint a Facebook és a Google.

Borítókép: Kilátás a Solar Impulse 2 repülőgépből, amelyet megújuló energiával működtetnek (Fotó: Europress/AFP)