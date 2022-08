Online térben minden korosztálynál évről évre gyengül az érzelmi intelligencia

Mindez egybecseng az internet régóta ismert hatásával: az elmagányosodással. A sötét jövőkép szerint gyakorlatilag nem leszünk képesek egymással kommunikálni, hanem csak élünk majd egymás mellett bizonyos status quók mentén.

Egy brit közösségimédia-felmérés szerint a világ 62 százaléka ma már online kommunikál. Sokuk szerint így könnyebb leírni, ha valamilyen problémájuk van, illetve át tudják gondolni, hogy mi lenne a legjobb válasz, és így kevésbé bántják meg a másikat. A másik oldal szerint nincs idegesítőbb, mint a három pontokat nézni, és várni, hogy a vitatkozó partner végre megnyomja az entert. Azt is nehezen viselik, ha a társ nem nézi meg az üzenetet, és esetleg csak órák múlva válaszol. Ez további bizonytalanságot szül az amúgy is sok félreértésre okot adó üzenetek esetén.

Kimutatott tény ugyanis, hogy a chates üzeneteknél az olvasó saját lelkiállapotától függően egészen mást érthet ugyanazon a szövegen, mint annak írója, aki szintén saját lelkiállapota szerint értelmezi a leírtakat.

Ezen a számos emoji sem segít feltétlenül, hiszen mint a küldő, mind a fogadó felfokozott lelkiállapotban chatel. Az üzenetek abban az esetben lehetnek hasznosak szakértők szerint, ha szelepként használjuk őket. Tehát például a házastársak összezördülnek valamin, majd elmennek

dolgozni, és ilyenkor az egyik írhat annyit a másiknak, hogy beszéljék meg a reggelt, mert neki az rosszulesett. Ilyen esetben nem kell több órát várakozással tölteni, hanem a feszültség egy része távozhat. Persze csak akkor, ha a másik fél gyorsan és pozitívan válaszol.

Tóth Dániel szerint a legfiatalabbak számára nem a Biden házaspár a követendő példa, hanem a különféle influencerek, internetes véleményvezérek, akik számára régóta egyértelmű, hogy minden tevékenységet online kell folytatni.

Még a harminc-ötvenéves felnőttek is belecsúszhatnak a net rossz használatába, pedig nekik van összehasonlítási alapjuk a net előtti korról, a fiataloknak viszont most alakul ki az értékrendjük, és szakértők attól tartanak, hogy későbbi komoly párkapcsolataikat is befolyásolja az a hit, hogy a chat mindenre megoldást kínál. A negatív példa a sexting, amely a fextinghez hasonló angol szóalkotás, és erotikus képek küldözgetését jelenti.

Amerikai kutatások szerint a tinédzserek negyven százaléka küldött hasonló üzenetet. Ausztráliában a 13–18 év közötti fiúk 23, a lányok 21 százaléka szerint a szexuális tartalmú üzenetek szórakoztatóak, kacérak, szexik, és magabiztosságot árasztanak.

Texasi kutatás kimutatta, hogy a sextingelő fiatalok hamarabb kezdenek aktív szexuális életet, ráadásul jóval impulzívabban, végiggondolás nélkül cselekszenek, mivel ekkor még nem fejlődött ki teljesen agyuk azon területe, amely a döntések mérlegeléséért felelős. És mivel tinédzserként így szocializálódnak, később is úgy gondolják, hogy ez a természetes.