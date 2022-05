Popkulturális ikon a Bridgerton család

Hasonló a helyzet a Francesca történetét elmesélő Rossz kor kötetben is. Shonda Rhimes úgy nyilatkozott, hogy szeretné, ha minden testvér saját évadot kaphatna, de senki ne lepődjön meg, ha nem követik a regények sorrendjét. Mivel Francesca karakterét a harmadik évadra újracastingolják, a más sorozatban játszó Hannah Dodd helyett Ruby Stokes kapja a szerepet, és a hírek szerint komolyabb részt fog vállalni az évadban, elképzelhető, hogy Benedict története még hátrébb szorul. A rajongók egyelőre a harmadik évadot várják, amelyet Nicola Coughlan elmondása szerint nyáron kezdenek forgatni, így valószínűleg jövőre kerülhet fel a Netflix kínálatába. A Bridgerton-hiányban szenvedők pedig ezidő alatt is bátran kereshetik Quinn újabb regényeit, mivel az írónő nemcsak a nyolc testvér meséjét fejezte be, majd írt hozzá plusz epilógus novellakötetet, illetve egy Lady Whistledown szemszögéből megírt történetet, de elkezdte az előzményszálat is kifejteni a Bridgerton család közeli barátain, a Rokesby család tagjain keresztül. A széria a negyedik regénynél tart.

Borítókép: Illusztráció a sorozatból (Forrás: Flickr)