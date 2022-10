Hamarosan üzembe áll a nagy teljesítményű Komondor

– Hol kezdődnek a szuperszámítógépek? Az én laptopom húsz éve gondolom szuperszámítógépnek számított volna.

– Amit mi a hétköznapokban használunk, annál tízezerszer gyorsabb gépeket sorolják ebbe a kategóriába. Azzal a számítással, amely a mi gépünkön tízezer év alatt fut le, egy szupergép egy év alatt végez. A csúcstechnológiájú gépek beépített megoldásai messze felülmúlják a boltokban kapható gépekét.

– Az újabb és újabb szuperszámítógépek valós igényeket elégítenek ki, vagy egymással versengenek az országok, cégek?

– Nagyjából százszor akkora számítási igény van a világon, mint amennyire képesek a csúcsteljesítményű eszközök. Az emberiség által generált adatmennyiség folyamatosan nő, ez is fokozza az igényt az újabb és újabb technológiákra. A közelmúlt magyar példája az augusztus huszadiki időjárás-előrejelzéshez kapcsolódik. Amikor instabil a légkör felettünk, akkor elképesztő mennyiségű adatot kell feldolgozni a felelősségteljes döntéshez. Ha gyorsan változnak a körülmények, akkor nagyon gyors adatfeldolgozásra van szükség. Ehhez nagy teljesítményű, gyors számítógép kell, amelyet tudni kell kezelni. Az egyes emberek génkészletének meghatározásához is nagy teljesítményű eszközök kellenek – a személyre szabott gyógyítás sem lehet meg gyors adatfeldolgozás nélkül. A gyógyszergyárak szintén igénylik a molekulák tervezéséhez a számítógépeket, és hasonlóan igaz ez a távérzékelésre. A gravitációs hullámok kimutatásához szuperszámítógép kellett, mint ahogy a közelmúltban útnak indított James Webb-űrteleszkóp adatainak elemzését is ilyen berendezés segíti. Az autóiparban az ütközések vizsgálata alapvető jelentőségű. Amikor sok ezer alkatrészből álló jármű ütközik egy másik, szintén sok ezer alkatrészből álló járművel, tudni kell, hogyan viselkednek az elemek a karambolok során. Nemcsak az ütközéseket elemzik, a Forma–1-es csapatok sem tudják nélkülözni az informatikát.

– A világ top 500 szuperszámítógépének rangsorába tartozik a legújabb és eddigi legerősebb magyar szuperszámítógép, a Komondor. A napokban jelent meg, hogy a telepítése szeptemberben kezdődött meg a Debreceni Egyetemen található Szuperszámítógép-központban. A teszteket követően hamarosan a felhasználók rendelkezésére áll. Az új szupergép teljesítménye öt peta­FLOPS-ra tehető, azaz alig két század része az első helyezettnek. Kicsi a nagyok között?

– A debreceni is hatalmas teljesítményű berendezés. Ez is mindent kiszámol, legfeljebb kicsit lassabban, mint a top 500-as lista élén állók. Ennél fontosabb, hogy ez a kapacitás eljut-e a felhasználókig. Az a lényeges, hogy az eszközben rejlő lehetőségeket hogyan tudják kihasználni a hazai kutatók és cégek.