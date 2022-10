Hogyan lehet történelmet írni regény formájában?

Megtalált kút

A leírásoknál arra törekedett, hogy minden szempontból hiteles és megbízható képet adjon a múltról. Módszerének része volt a többéves kutatómunka: Gárdonyi járt a bécsi levéltárban, felkereste a Nemzeti Múzeum régiségtárát és a konstantinápolyi szultánmúzeumot, megnézte a Héttorony börtönt, a Jedikulát, Török Bálint fogságának színhelyét.

Könyvtárában ma is megtekinthető a XVI. század történelmének forrásanyaga. A láthatatlan ember írásakor elutazott a catalaunumi csatamezőre.

Aprólékosságának köszönhetően rátalált összefüggésekre, legendás például a Margit-szigeti kolostor 1914-es ásatásának egyik epizódja.

A történet szerint az ásatás helyszínére Gárdonyi a fiá­val érkezett, akinek rögtön el is kezdte mesélni, hogy élt itt egy királylány is az apácák között:

– Itt volt a konyha, amott a betegház, emitt a négyszögletes udvart körülfutó árkádos folyosó – mutatott körbe –, ahol pedig most állunk, ott a kút, amiből vizet vittek a konyhába.

A feltárást végző munkások egyike itt belevágott Gárdonyi szavába:

– Nincs ott semmiféle kút, kérem, és soha nem is volt.

– Volt ott, ám maguk nem ott keresik, ahol kellene!

A vitába a feltárást vezető építész, Lux Kálmán is beleszólt, s úgy tűnt, elfogadja az író érvelését. Pár napra rá a műemlékvédelmi szakember levelet küldött Egerbe: „A betömött kút kőkarikáit három méter mélységben megtaláltuk. Az ön következtetése helyes volt.”

Gárdonyi kezdte meg az egri hősök névsorának összeállítását is, több mint háromszáz névig eljutott – ezek a kutatások mind a mai napig sem zárultak le. A városban úgy tartják, az Egri csillagok inspirálta a vár tudományos igényű feltárását, a regény megjelenésével ugyanis érdeklődés támadt a történelmi helyszín iránt.

Egyre többen jöttek csak úgy körülnézni, így vetődött fel a vár helyreállításának igénye. Mi táplálja a kultuszt?

Az író vasúti bérlete az egri emlékmúzeumban. Regényei meghatározóak történelmi tudatunk formálásában Fotó: Komka Péter / MTI

A remény és szeretet meséi

– Az Egri csillagokban a szerző pedagógiai érzéke is megmutatkozik – mutat rá Király Júlia –, nem véletlen, hogy az 1552-es események a magyar nemzettudat részévé váltak. Egyetemistákkal beszélgetve gyakran felmerül a kérdés: mit találnak Gárdonyi művében a mai gyerekek? Elsősorban mesét.

A hétéves Gergely nagy küzdelem árán kivívja környezete elismerését, felnövekedve elnyeri élete nagy szerelmét, a csatákból is győztesen kerül ki, és az egri vár kapitánya lesz. Csodálatos mese teli reménnyel és szeretettel. Egyetemes alkotás, amely hazaszeretetre nevel.

– A tisztes, becsületes munka értékére. A természet megismerésére. Az Isten rabjai című regényben megmutatkozik Gárdonyi, az amatőr botanikus, aki hittel vallja, hogy a természet mindenre megtanít bennünket. Az egriek kicsit bogarasnak is tartották az írót – minek neki akkora kert? –, de Gárdonyi szemlélődő ember volt, átszűrte a lelkén a világ dolgait. A legapróbb természeti jelenségtől eljut az általános, egyetemes üzenetig. Keresi az egyensúlyt: a kételyek, a fájdalmak feloldásának lehetőségét, az idillt.

Száz évvel ezelőtt Kosztolányi Dezső is ott állt az egri várban, a sírnál, hogy elmondja:

vannak viharos lángelmék, melyek magunkra döbbentenek, vannak hideg lángelmék, melyek a gyémánt ragyogásával tündökölnek élesen és keményen, s vannak prófétáló, útmutató előrehajtó lángelmék is. Gárdonyi Géza más volt és sokkal több volt minekünk. Ő a bájos lángelme volt. Úgy égett, mint egy családi lámpa. A magyarság, ez a nagy és boldogtalan és szétszóródott család az ő fényé­ben ült együtt.

A családi lámpa ma is fölkapcsolható. Ami a sírban van: csak a teste.