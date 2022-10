Gárdonyi Géza, a török szavak megmentője

A török méltóságok neve is fennmaradt és él: basa, bég, dervis, sah. Az aga nevet az Egri csillagokon kívül A koppányi aga testamentuma című Fekete István-regény is őrzi. Gárdonyinál részletezőbb méltóságnevek is szerepelnek: padisah (a sahok sahja, a birodalom uralkodója), kapi aga (a szultáni hárem fehér eunuchjainak vezetője), beglerbég (a bégek bége, a beglerbégség vagy vilajet élén álló tartományi kormányzó).

A főmufti a török birodalom vezető jogtudósa – de a mai magyar nyelvben is használatos befolyásos ember vagy egyszerűen csak főnök jelentésben.