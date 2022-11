Törökország, ahol a kamat „a gonosz anyja és apja”

Nem igazán hisz a hivatalos adatokban az a két isztambuli fiatalember sem, akiket a világhálón értünk utol, hogy meséljék el, hogyan élik meg az elszabadult inflációt. Oguzhan Bektas 24 esztendős, ékszergyárban dolgozik, míg Bilal Demir 34 éves, saját borbélyüzletét vezeti. Éppen abban a korban vannak, mikor egzisztenciájuk megteremtésén kellene munkálkodniuk, ehelyett a napi megélhetésért dolgoznak. – Egy éve szeptemberben a benzin 7,74 líra volt. Idén már 20,13. Habár a kormány 25 százalékban korlátozta az albérletek árának emelését, Isztambulban így sem lehet háromezerötszáz-négyezer líránál (nyolcvan-kilencvenezer forint) olcsóbban lakáshoz jutni – soroltak néhány területet, ahol a leginkább a bőrükön érzik a drágulást.

Spórolni, saját lakást venni? A jelenlegi árfolyamok mellett ez most a legnagyobb kihívás. Az ingatlanpiacon teljesen elszabadultak az árak.

Gazdasági szabadságharc

De mi történt Törökországgal, a világ 19. legnagyobb gazdaságával, amelyre sokáig követendő példaként tekintettek? – A háború Törökországban is hozzájárult az infláció növekedéséhez, már csak azért is, mert Ukrajna fontos partner a gabonakereskedelemben. De a háttérben alapvetően az a kormányzati elképzelés húzódik meg, hogy a gazdasági növekedésért fel kell áldozni az alacsony inflációt. Ez a politika évekkel korábban kezdődött, amelyet a jegybankelnökök gyakori cseréjével betonozott be az államfő – magyarázta megkeresésünkre Egeresi Zoltán, a Stratégiai Védelmi Kutatóintézet tudományos munkatársa. „Gyakori cseréjével”, és akkor még finoman fogalmazott:

Recep Tayyip Erdogan az elmúlt három évben négy jegybankelnököt fogyasztott el.

A cserék mögött az áll, hogy az államfő és az általában iszlamistaként meghatározott Igazság és Fejlődés Pártja nevű kormánypárt vallási – az iszlám tiltja a kamatot és uzsorát, de engedélyezi a kölcsönt – és gazdasági megfontolásokból mindent megtesz, hogy alacsonyan tartsák a kamatokat.

„A gonosz anyja és apja” – mondta a kamatról egy beszédében néhány évvel ezelőtt a török elnök, és a meghirdetett „gazdasági szabadságharcához” azóta is szigorúan ragaszkodik.

Miközben a jegybankok világszerte kamatot emelnek, hogy lehűtsék a gazdaságot és mérsékeljék az inflációt, addig a közgazdaságtan alaptörvényeivel ellentétesen a törökök még múlt hónapban is csökkentették az alapkamatot. Tovább súlyosbította a válságot, hogy az alacsony kamat és magas infláció kombinációja arra sarkallta a törököket, hogy euróra vagy dollárra váltsák pénzüket.

Erősödő idegenellenesség

Azért hiba lenne mindent Recep Tayyip Erdogan nyakába varrni. A líra például azonosíthatóan akkor zuhant be 2018 nyarán, amikor az Andrew Brunson amerikai lelkész – aki egyébként azóta már magyar állampolgár is – letartóztatása miatt kialakult diplomáciai csörte nyomán Donald Trump szankciókat vetett ki Törökországra. Habár az ügy gyorsan rendeződött, és a büntetőintézkedések nem voltak túl komolyak, a károk helyrehozhatatlannak bizonyultak. Ezt tetézte még az összeakaszkodás a NATO-val az orosz Sz–400-as légvédelmi rakétarendszer vásárlása miatt, a költséges szíriai és iraki katonai műveletek vagy az állandó vita az Európai Unióval a migráció miatt. Majd ennek a tetejébe jött a koronavírus-járvány, amely lenullázta a kulcsfontosságú idegenforgalmi ágazatot.

Érdekes módon a két isztambuli fiatalember is arról beszélt nekünk, hogy a törökök kevésbé az ukrajnai háború következményeinek tudják be a gazdasági válságot, mint inkább a szíriai menekülteknek.



A gazdasági nehézségek miatt egyre erősödik az elsősorban szíriaiak ellen irányuló idegenellenesség

– erősítette meg a jelenséget Egeresi Zoltán is. Törökország az elmúlt hét évben valóban mintha eljutott volna a nyitott kapuk politikájától a szögesdrótokig.

A törökök falut építettek a hazatérő szíriai menekülteknek Észak-Szíriában. Fotó: Anadolu Agency / Getty Images

Előfordult például, hogy a feldühödött tömeg saját kezébe próbálta venni az igazságszolgáltatást, miután szír menekültek megkéseltek egy török fiatalt, máskor Bolu városának önkormányzati tanácsa szavazta meg, hogy külföldiek drágábban jussanak vízhez és szemétszállításhoz. Néhány hónapja Recep Tayyip Erdogan jelentette be, hogy egymillió önként jelentkező szíriai menekültet telepítenének haza.