Hány rendőri túlkapás kell a szabályozáshoz Amerikában?

George Floyd, Breonna Taylor, Philando Castile, Laquan McDonald és Tyre Nichols: a rendőri túlkapások hírhedt áldozatai. Tyre Nicholst január 7-én este állította meg figyelmetlen vezetés miatt a memphisi rendőrség speciális alakulata, a Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhood (SCORPION). Az öt rendőr dulakodásba keveredett Nicholsszal, aki megpróbált elmenekülni, az egység tagjai paprikasprayvel, elektromos sokkolóval, rúgásokkal és ütésekkel torolták ezt meg. A férfi légzési nehézségei miatt került kórházba, ahol három nappal később elhunyt.

Tüntetők az egyesült államokbeli rasszizmus és rendőri erőszak ellen tiltakoznak Prágában 2020. június 14-én. Világszerte számos városban tüntettek az utóbbi napokban a rendőri brutalitás és a faji megkülönböztetés ellen. A tiltakozásokat George Floyd afroamerikai férfi halála váltotta ki, aki egy rendőri túlkapás következtében vesztette életét május 25-én Minneapolisban. (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)

A SCORPION működését azóta felfüggesztették, a rendőrök ellen emberölés, súlyos bántalmazás, hivatali kötelesség megsértése és súlyosított emberrablás miatt vádat emeltek, illetve két tűzoltót felmentettek a szolgálat alól és három mentőst is elbocsájtottak, hogy nem végezték megfelelő módon mentési feladataikat.

Memphis rendőrfőnöke szerint az eljárás „kegyetlen, hanyag és embertelen” volt, a Shelby megyei ügyész, Steve Mulroy pedig úgy nyilatkozott, hogy „meg kell mutatnunk a világnak mit tanultunk a tragédiából”.

Oktatási hiányosságoknak is köszönhetők a túlkapások

A különféle hivatalos szervek, illetve kutató fórumok évek óta publikálnak olyan adatokat, amelyek az amerikai rendőri brutalitás kiemelkedően rossz számait bizonyítják. A Police Executive Research Forum (PERF) szerint például komoly probléma, hogy az amerikai rendőröket jóval rövidebb ideig képzik, mint a világ többi részén, alacsonyabb iskolázottsággal rendelkeznek, illetve a fegyverhasználatra való felkészítés áll a kiképzés középpontjában, nem az olyan soft skillek, mint a problémamegoldás vagy a kommunikációs készség fejlesztése.

Az amerikai igazságügyi minisztérium már 2018-ban felhívta a figyelmet, hogy Amerikában mindössze 833 órát, kevesebb mint 22 hetet töltenek a jövendő rendőrök az iskolapadban, miközben Japánban 15 és 21 hónapig, Németországban két és fél évig tart a kiképzés, de több európai országban három év tanulás és további gyakorlat is vár a kadétokra.

Az amerikai számok a PERF jelentése szerint tovább romlottak: már csak 20 hetes a kiképzés.

Az amerikai helyzet nagyban köszönhető az összesen 18 ezer rendőrségi szervezet összefüggéstelen rendszerének. Paul Hirschfield, a Rutgers Egyetem szociológusa szerint a centralizált irányítás teszi lehetővé az erőszakszervezetek uniformizálását. Európában például gyakori, hogy csak állami rendőrség működik, néha kiegészítve polgárőrséggel vagy önkormányzati erőszakszervezetekkel. Angliában ugyan különálló rendőrségek vannak, de mindegyiknek meg kell felelnie a közös állami szabályozásnak.

Amerikában a fegyverekhez való hozzáállás is nagyon eltérő

Ezzel szemben Amerikában, a városi, megyei, közösségi, állami, szövetségi szinten működő rendőrségek között nincs átjárás, és mivel folyamatos emberhiánnyal küzdenek igyekeznek minél hamarabb utcára rakni az újoncokat, akik elé komoly tanulmányi elvárásokat sem állítanak.

Az amerikai rendőrök érettségi után jelentkezhetnek a kiképzésre, majd esetleg elvégeznek néhány speciális képzést. Európai társaik többsége viszont főiskolát, egyetemet végzett szakember.

További különbség a fegyverekhez való hozzáállás. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye csak akkor engedélyezi a fegyverhasználatot, ha az „feltétlenól szükséges”. Az ENSZ 1979-es fegyveres erőknek szóló iránymutatása hasonló alapokat tartalmaz, ennek megfelelően a világ számos országában, például Új-Zélandon nem is kapnak fegyvert a járőrök. Írországban ki sem képzik őket a használatra.

Borítókép: Rendőrök a washingtoni Edmund Burke iskolánál elkövetett lövöldözés helyszínén 2022. április 22-én. A támadó négy embert megsebesített, majd végzett magával (Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)