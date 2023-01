Mi van a frigóban?

A lakás legfontosabb bútordarabja. Ennek ajtaját nyitogatjuk a legtöbbször, ebben matatunk-kutatunk a legtöbbet, éjszaka az arcukba világít, jó érzés, ha megtaláljuk benne azt, amire vágyunk, dühösen csapjuk be az ajtaját, ha elfogyott, megromlott… A lakás legfontosabb darabja, hogy is mondjam, hogy is írjam, mert azért az nem egyszerű, szóval, nekem a fridzsider. Így hallottam a szüleimtől, így tudom, azután egyik kollégám azt mondja, hogy frizsider. De így is hallani: fricsider. Laza pestiek azt mondják: frigó.

A nyelvművelők azt ajánlják: hűtőszekrény vagy hűtő, enyhe nyelvjárásiassággal: hüttő (ejteni szabad, de leírva hűtő). Lakásunk legfontosabb bútorának vannak rokonai is. Az elektromos hűtőszekrényt megelőző korszakból ránk hagyományozott szó a jégszekrény; a rendszerváltásnál berobbant mélyhűtő változata pedig a fagyasztó(láda).