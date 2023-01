Tízezrek életét oltja ki a gyógyászatban is használt, fentanil néven ismert szintetikus vegyület

Európába és hazánkba is megérkezett a szer, de messze nem olyan mértékben, mint az Egyesült Államokba. 2018 szeptemberében a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér postázójában találtak fentanilt. A fehér port egy nő rendelte saját nevére Kínából, összesen több mint ötszáz grammot. A nőt és partnerét is elfogták a rendőrök. Akkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a rendkívül mérgező anyag nemcsak a kábítószert fogyasztókra életveszélyes, hanem az áruforgalmon keresztül érkező csomagokkal érintkező emberekre és a NAV szakembereire is.

– A fentanil az opiátok közé tartozik (ópium, heroin, morfium stb.), és ennek megfelelően sokkal nehezebb leszokni róla, mint más osztályba tartozó drogokról. Ha valaki régóta és nagy mennyiségben fogyasztja, az az elvonókúrába akár bele is halhat. Ilyenkor methadonfenntartó terápiára van szükség. Az opiátok osztályán belül azonban a fentanil nem emelkedik ki a leszokás nehézségét illetően – tájékoztatott Haller József neurobiológus, a Drogkutató Intézet igazgatója. A szakember szerint Magyarországon nyilván ugyanúgy fogyasztanak fentanilt, mint máshol, de a fogyasztás nem kiemelkedő más országokhoz képest. Inkább a „sereghajtókhoz” tartozunk, vagyis nálunk kevesebbet fogyasztanak, mint az országok többségében.

Amerikai szakértők szerint a tinédzserek kísérleteznek drogokkal, függetlenül attól, hogy mit mondanak vagy tanítanak nekik az iskolákban, így a túladagolás megelőzése az egyetlen módja annak, hogy lassítsák a halálozások számát.

Borítókép: A fentanil áldozatainak emlékhelye az amerikai Arlingtonban – középen 17 hónapos kislánnyal (Fotó: Getty Images)