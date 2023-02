Megújulnak a budavári Szentháromság tér épületei

Budavári holttér

A Szentháromság tér egyik térfaláról még nem beszéltünk – már csak azért sem, mert fal sincs ott, csak növényzet. A Mátyás-templomtól délre fekvő sétatéri övezeten túl kis park húzódik meg, amelyet Szentháromság parknak is neveznek. Egykor épületek álltak a helyén – ahogyan a Mátyás-templom is egy folyamatos házsor eleme volt az eredeti, régi alakjában. A háború után üressé váló területből aztán parkot csináltak, amely felett jócskán eljárt az idő. Kissé holttér ez: a Mátyás-templomot és Halászbástya-végigjárást kipipáló, ráérősebben kalandozó, megpihenni kívánó turistákon kívül nem sokan jönnek be ide – mert nincs is nagyon miért.

Fotó: Éberling András

Megkopott kis zöldfelületről van szó pár árnyékot adó fa alatt, a sűrű beépítettségű várterületen azonban roppant nagy érték ez is. Mivel sokaknak szívügye, komoly viták tárgya is: az elképzelések eltérőek. Az önkormányzat szerint a park jelenlegi fizikai állapota „teljesen lepusztult”, és „méltatlan a most átépítés alatt lévő, illetve már felújított építészeti környezethez”.

Egy éve a budavári önkormányzat tervpályázatot írt ki a Szentháromság téri zöldfelületek megújítására. Jelenleg a nyertes pályamű jelentős lombkoronájú fákkal beépítve, ámde füvesítés nélküli, gyalogosbarát zöld oázist szeretne kialakítani a Tárnok utca szintjére való süllyesztéssel, amely enyhítheti a park környezetétől való elkülönülését.

Kérdés: egy ilyen átalakítás mellett parknak nevezhető-e majd továbbra is ez a terület, vagy inkább sétánynak? Annyi bizonyos, hogy a zöldterületi megújulással a mostaninál nyitottabb liget születhet, amelynek a széle zöld falként zárhatja le a Szent István lovas szobor és a Halászbástya felé lejtő, látványos és közkedvelt térséget.

Borítókép: Turisták a Szentháromság téren, az egykori Pénzügyminisztérium épülete előtt. (Fotó: Éberling András)