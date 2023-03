A társasjátékok iránti érdeklődés egyre nő, a vásárlóerő csökken

Megsemmisített kártyák, kiiktatott utak

A Pandemic Legacy ezzel szemben – amint azt a címe is jelzi – úgynevezett legacy (örökség) típusú játék, melyet szintén előre megírt történet kísér, de az főként egy helyszínre fókuszál, és annak elemei, apró összetevői változnak a játékosok döntései alapján. Mivel minden döntés visszafordíthatatlan következményekkel jár, a résztvevőknek mindent alaposan át kell beszélniük, mielőtt határoznak. Ezt egy nyolc éve berobbant, akkoriban radikálisan újnak számító játékmenet garantálja: bizonyos kártyákat az adott parti végén meg kell semmisíteni, így a következőben már nem lehet kihúzni azokat. Bizonyos utakat az adott parti végén ki kell iktatni, így a következőben már nem lehet rajtuk végigmenni. Sőt: a játékszabály bizonyos bekezdésekkel bővül, így a következő partiban már olyan előírások betartására is ügyelni kell, melyek az előzőben még nem is léteztek. E megoldások következtében minden parti egyedi és újrajátszhatatlan – ebben rejlik a legacy (örökség) típusú játékok igazi különlegessége.

A trónkövetelő Brass: Birmingham a Homályrévhez és a Pandemic Legacyhoz képest klasszikus stratégiai játék. Résztvevőinek az ipari forradalom idején kell sikeres üzletemberekké válniuk, vagyis szállítási útvonalakat kiépíteni, gyárakat létesíteni, a pénzüket fialtatni, jövedelmező befektetéseket találni. Tehát komplex gazdasági játékként is értelmezhető, mely a való életben is hasznosítható üzleti, pénzügyi alapismeretekre épül.

Noha a közösségi házakat a pandémia alatt bezárták, így az ott tartott társasjátékos klubok működését ideiglenesen fel kellett függeszteni, az embereknek változatlanul kellett valami elfoglaltság, amellyel értékesen, minőségi módon tölthették az otthonaikban, nemegyszer a családtagjaikkal együtt rájuk szakadt időt. Ez pedig a társasjátékozás lett – mondja Paulik Tamás.



– A Covid tehát kisebb, ám jól érezhető lökést adott a hazai társasjátékpiacnak: 2021/2022-ben mintegy 250 új cím jelent meg magyarul. Ez a szám valamivel magasabb, mint az ugyanezen kategóriában 2020/2021-ben megjelent címek száma – teszi hozzá Aczél Zoltán.

A Covid csúcsidőszaka alatt mutatkozó élénkülést a Magyar Társasjátékos Egyesület is tapasztalta. A hazai kiadók évről évre jelölhetik az általuk megjelentetett új címeket a Magyar Társasjáték Díjra. A 2021-es címek közül 2022-ben mintegy kétszáz játék kapott jelölést, ami 15 százalékos emelkedés az előző évhez képest. A magyar vásárlók – immár nemcsak a bezártság hónapjai, de a korlátozások feloldása óta eltelt időszak tapasztalatai alapján – változatlanul három játéktípust keresnek leginkább: az egyszerűbb stratégiai és családi játékokat, mint például a rendkívül népszerű Azul, Everdell és Kingdomino, valamint a felszabadult hangulatot gyorsan megteremtő partijátékokat, melyek közül egyértelműen a Dixit áll az élen.

Kirakós játék a szabadban Fotó: Szabad Föld/Németh András Péter



– A partijátékok mezőnyében egyébként számos népszerű, magyar fejlesztésű cím található: a Hajnóczy Soma világbajnok bűvész által tervezett Fröccs vagy a Győri Zoltán nevéhez köthető Igen? és Spicy. Ez utóbbi nemcsak idehaza, de külföldön is sikert aratott: eddig 15 országban jelent meg. Lényege, hogy ha nincs a kezükben a megfelelő színű és számú kártya, a résztvevők kénytelenek félrevezető reakciókat adni, megtévesztő állításokat tenni – a játék tehát egyszerre fejleszti a másik szándékainak felismerését, valamint saját blöffölési technikánkat – mondja Aczél Zoltán.