Nógrádi György: Henry Kissinger lenyomta a Szovjetuniót, és utat tört Kínának

Akire ma is figyel a világ Henry Kissinger a bajorországi Fürth városában született Heinz Alfred Kissinger néven 1923. május 27-én. Zsidó származása miatt 1938-ban New Yorkba emigrált, majd a második világháború idején katonai kiképzése során kapta meg az amerikai állampolgárságot. Kiképzését követően a belső elhárításhoz került mint német tolmács. Egyetemi tanulmányait a Harvardon végezte, ahol diplomája megszerzését követően különböző pozíciókat töltött be. Politikai karrierjét Nelson Rocke­feller New York-i kormányzó külpolitikai tanácsadójaként kezdte, majd Richard Nixon 1968-as választási győzelmét követően az ő stábjában töltötte be a nemzetbiztonsági tanácsadói, majd főtanácsadói posztot. Tevékenysége és gondolkodása jelentős hatást gyakorolt az Egyesült Államok külpolitikájára, úttörője volt a Szovjetunió és Kína felé irányuló détente (enyhülés) politikájának. Nevéhez fűződnek a hidegháború alatt a szemben álló hatalmak fegyverzetcsökkentését előirányzó szerződések. 1973-ban a vietnami háború befejezéséért tett erőfeszítései elismeréséül Nobel-békedíjat kapott. Meghatározó szerepet töltött be továbbá az 1973-as arab–izraeli jom kippuri háborút követő béketárgyalásokban is, amelyek következtében Egyiptom 1978-ban elismerte Izrael állam létét. Nemzetbiztonsági főtanácsadóként 1975-ig, míg külügyminiszterként 1977-ig dolgozott, ugyanakkor a visszavonulását követő években, évtizedekben is meghatározó alakja volt az Egyesült Államok külpolitikájának.Rengeteg könyvet publikált különböző külpolitikai témákban, valamint a Fehér Házban eltöltött éveiről is megemlékezett memoárjaiban. Visszavonulása után a nemzetközi konferenciák állandó vendége lett, ahol az éppen aktuális külpolitikai kérdésekben mondta el véleményét. Legutóbb például a davosi Világgazdasági Fórumon beszélt arról, hogy hogyan lehetne elhozni a békét Ukrajnában, kijelentéseiért rengeteg kritikát kapott. Ez tökéletesen mutatja, hogy a külpolitikai zseni szavaira még közel százévesen is felfigyel a világ.