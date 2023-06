Átalakul a kommunikáció az internet hatására – Balázs Géza új könyve

Nyelvészet internetes eszközökkel

Balázs Géza nyelvész, néprajzkutató és egyetemi tanár, a Lugas Anyanyelvünk rovatának állandó szerzője évek óta dokumentálja és elemzi az informatikai világ kulturális és nyelvi változásait, hatásmechanizmusait. Legújabb tanulmánykötete, az E-könyv – Az internet népe ezeket a változásokat fogja csokorba az etnográfia, a retorika és a nyelvészet digitális változatainak segítségével.

A kötet négy része (netnyelvészet, netnyelv, netfolklór, netember) a nyelvészet felől indulva az internet világában szocializálódott ember antropológiai jellemzőiig jut el. Az egyes fejezetek kulturális és nemzedéki kontextusban igyekeznek bemutatni az új kommunikációs formákat, a változó nyelvet, az új médiumokat, a másodlagos írásbeliséget, a modern képíráshoz kapcsolódó szokásokat, a kommunikáció hibriditását és az evolúciós fejlődést.

Csökkenő figyelem

A szerző már a bevezetőben kiemeli, hogy a könyv olvasható lineárisan és a modern kommunikációban elterjedt hipertext formában is, amit alátámaszt a számos ábrával és olvasmánnyal tűzdelten szerkesztett, szellős szöveg. Balázs Géza arra is felhívja a figyelmet, hogy egyes gondolatok rendre visszatérnek a fejezetek során – mindez bizonyára reakció a könyvben is említett, az internet világában csökkent figyelemre, amelynek jót tesz az ismétlés. Ugyancsak hasznos, hogy minden nagyobb szakasz összefoglalóval végződik.

Bár a szerző a saját bevallása szerint inkább szavakban szereti kifejezni magát, Az internet népe egyes fejezetei azonban hemzsegnek az emojiktól, amelyek így a fiatalok számára is közelebb hozzák az elemzéseket.

Szintén ezt segíti, hogy több magyarázat inkább beszélt nyelvi formában íródott, így számosan forgathatják a kötetet.

(Balázs Géza: E-könyv – Az internet népe. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2023, 344 oldal. Ára: 1953 forint)

Borítókép: A könyvborító részlete. Forrás: Ludovika Egyetemi Kiadó