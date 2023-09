Igazságot szolgáltat a régimódi ügyvédes sorozatoknak Az igazság ára

Klisé, hogy Hollywood eredeti történetek híján franchise-okból él. A 2020-as években ezt fejelte meg a reklámmánia (üdv, Barbie, Gran Torino vagy a L’Oreal és a Pepsi jövőbeni projektjei), amely egyik posztergyereke a tévében Az igazság ára. Igaz, a Los Angeles-i nagymenő ügyvéd, ­Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) nem azért jár Lincolnnal és dolgozik a márka különféle típusai­nak hátsó ülésén, mert a Netflix jövedelmező szerződést kötött az autógyártó céggel, hanem mert Michael Connelly azonos című regényé­ben így alkotta meg a főhőst – jóval a reklámcunami előtt.

Az viszont nagyon is 2020-as inkarnáció, hogy a Matthew McConaughey főszereplésével készült filmváltozatban még nem jelentőségteljes Lincoln helyett a sorozat legalább három autóval zsonglőrködik, amelyek szinte maguk is a történet szereplői. A Netflix mintha Los Angeles polgármesterével is reklámszerződést kötött volna, mivel a vágóképek ugyanolyan meseszerűnek mutatják az utolsó szegénynegyedet is, mint a jól kereső ügyvéd teraszáról látott a városi fényeket.

Megfelel a woke-nak Az igazság ára, de jól teszi

A Netflix woke-aktivizmusa Los Angelest illetően újdonságot szolgáltat. A legtöbb, az angyalok városában játszódó film ugyanis elsiklik afelett, hogy az elmúlt években Los Angeles lett a latino közösség egyik kedvenc bevándorlási központja, ezáltal a város sokszor áraszt inkább mexikói hangulatot, mint angolszászt. Az itt játszódó filmeket régóta éri kritika, hogy ezen aspektust figyelmen kívül hagyják, Az igazság ára viszont lubickol benne. Mickey Haller latino származású, beszél spanyolul, rajong a mexikói kony­háért és rendszeresen vannak latino ügyfelei. Garcia-Rulfónak kiválóan áll a dörzsölt ügyvéd szerepe, szürke vagy kék kasmír és gyapjú öltö­nyeit (amelyekről ordít, hogy a ­Savile Row-n tanult szabászok készítik, hiszen „az ügyvéd számára egy jó öltöny páncéllal ér fel”) az angol úriemberek minden eleganciájával viseli, a nézőket pedig ugyanúgy elvarázsolja, mint az esküdtszék tagjait.

Garcia-Rulfo úgy nyilatkozott, hogy a készítők kockázatot vállaltak alkalmazásával és mexikói örökségének felkarolásával, azonban a Net­flix inkább csak megfelelt a 2020-as évek elvárásainak – igaz, ezúttal éppen a valóság bemutatásával, helyesen. Tény, hogy amikor a jogi sorozatok atyja, David E. Kelley 2018-ban előállt a sorozat ötletével, szó nem volt latino szálról. Az eredetileg a CBS-nek készült pilot a 2011-es filmhez sokkal hasonló, ám Connelly regényfolyamának második kötetén alapuló tárgyalótermi drámát vázolt. Ehhez csatlakozott A férjem védelmében című sorozatot is gondozó Ted Humphrey, azonban a Covid miatt leálltak az előkészületek, a CBS pedig ejtette a projektet. Egyes hírek szerint voltak tárgyalások az Amazonnal is, amely Connelly másik regényfolyamából, a Mickey Haller bátyjáról, a nyomozó Harry Bosch-ról szóló Bosch című sorozatot készíti. Végül a Netflix 2021 januárjában adott zöld utat Az igazság árának, amely majdnem teljesen új szereplőgárdával forgott, illetve a szerzői jogok miatt kihagyták a szériából a regényekben mellékszereplő Harry Bosch karakterét.

Könnyedség és moralitás

A változtatások nem tettek rosszat, a kiválasztott szereplők ugyanis remekül népesítik be Mickey Haller világát. Az elvált második feleséget alakító Becki Newton a sorozat felfedezettje, a napsugaras mosolyú titkárnő/joghallgató szerepében minden jelenetet ellop. Ebben a forgatókönyv is segítségére van, hiszen ő kapja a legemlékezetesebb egysorosokat. Neve Campbell, mint Haller első felesége és sikeres ügyész a józanság hangja, akár a tárgyalóteremről, akár közös gyerekük neveléséről van szó. Campbell több játékidőt érdemelne, a forgatókönyv ugyanis, mind az első, mind második évadban (különösen a másodikban) kevés lehetőséget ad a színésznőnek. Jazz Raycole exdrogfüggő Izzyje mint Haller sofőrje, a korábbi motorosbanda-tag, nyomozó Cisco (Angus Sampson) és az ügyvéd lányát alakító Krista Warner morális iránytűként szolgálnak a történetben, amely a tárgyalótermi trükkökön kívül Mickey Haller morális válságaiban működik a legjobban.

Ez utóbbi egy ügyvéd esetében nem ritkaság, akkor sem, ha az amerikai közvélemény úgy tartja, hogy a jogászok (és különösen a büntetőügyvédek) a világ legnagyobb gazemberei. Connelly regényfolyama nem véletlen próbálja árnyalni a képet: az eddig megjelent hat könyvből például kettőben nem is egyszerűen védőügyvéd Haller figurája, hanem éppen a morális kérdések miatt ügyész és vádlott is. Sajnos a Netflix azonban biztonsági játékot játszik, mivel az első és a második évad hasonló alapfelállása után az augusztusban bejelentett harmadik évadot is abból a regényből (The Gods of Guilt) készíti, amelyben Haller ismét nagymenő ügyvédként szerepel.

Így az új évadra is az várható, hogy Haller és csapata adott terheltet véd (néhány kisebb üggyel kiegészítve), akit az ügyvéd zsenialitása folyományaként felmentenek, majd újabb csavar részeként kiderül, hogy az illető bűnös vagy ártatlan, esetleg valami másban bűnös, és ennek megfelelően kapja meg végső jutalmát. A formula igazság szerint nemcsak Connelly bestsellereinek sajátja, hanem általában így működnek a jogi regények és sorozatok.

Ezért van jó kezekben Az igazság ára a korábbi bostoni ügyvéd, David E. Kelley és Ted Humphrey gondozásában. Kelley az Ally McBeallel, az Ügyvédekkel vagy az L. A. Law-val alapozta meg, milyen a XXI. századi ügyvédes sorozat, amely a régimódi televíziózás történetvezetését vegyíti modern karakterekkel és realista elemekkel. Az okosan frissített és kivitelezett képlet nem veszi magát túlságosan komolyan, de kérdés nélkül működik.

