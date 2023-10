Ármány, Manó, Fene és Guta: 200 éve született a magyar ősvallás nagy kutatója

A Magyar Tudományos Akadémiának 1858 óta volt levelező tagja, de tevékenykedett az Országos Közoktatási Tanács és a Magyar Képzőművészeti Társulat elnökeként, s több németországi és ausztriai tudományos testület rendes vagy tiszteletbeli tagjaként is. Akadémiai székfoglaló beszédét – amely a kor szokásainak megfelelően nyomtatásban is megjelent – A XIII. századi deákmonostori román bazilika címmel tartotta. Referátumában az archeológiai kutatások szükségességét és módszertanát is bemutatva hívta föl a figyelmet arra, hogy a „régiségtannak” (mai fogalmaink szerint a régészetnek) nem pusztán az egykori tárgyi kultúrát kell vizsgálnia. Úgy vélte, szélesebb körben, összehasonlító módszertannal és művelődéstörténeti forrásokat bevonva komplex és tudományközi (napjainkban úgy mondanánk, hogy interdiszciplináris) szemlélettel kell a középkori épületeket és annak az időszaknak a tárgyi kultúráját kutatni.

Ezen megfontolásait a két világháború közötti időszakban a fénykorát élő magyar medievisztika (középkortudomány) is alkalmazta. Az 1920 és 1944 közötti korszakban egyébként a nemzeti függetlenség témaköre, s így az önálló magyar állam gyökerei, amelyek Szent István koráig, illetve a középkori államiságig nyúlnak vissza, fontos – és a kulturális kormányzat által kiemelten támogatott – történeti kutatások témáját adták. Többek között a korszak két jelentős történésze, Hóman Bálint (aki numizmatikai kutató volt elsősorban) és Szekfű Gyula (aki megírta a magyar állam „életrajzát”) is foglalkozott ezzel a kérdéskörrel.

Az akadémia 1861 decemberében rendes tagjai közé választotta Ipolyi Arnoldot.

Ekkoriban a következő tudományos hitvallást tette: „Őrizzük emlékeinket, gyűjtsük össze töredékeinket, nehogy végleg elvesszenek, s ezáltal is üresebb legyen a múlt, szegényebb a jelen, s kétesebb a jövő!” Művészettörténeti és néprajzi kutatásainak hosszú évtizedei alatt foglalkozott az ötvösművészettel, valamint a középkori téglaépítészettel és falfestményekkel, de gyűjtötte és vizsgálta a népi hímzéseket is. Csallóközi útirajzai, amelyek folytatásokban akkoriban a Vasárnapi Újság hasábjain kerültek kiadásra, később önálló kötetben is megjelentek. Több felvidéki tájegységen – így például a Szepességben – mind a folklorisztikai, mind az etnográfiai témakörökre kiterjedő kutatásokat végzett.