Demkó Attila: Orosz nyomor, ukrán nyomor

Több mint másfél, de ha az előzményeket is nézzük, lassan tíz éve tart egy háború a szomszédunkban. Hogy hányan is haltak meg, nem tudjuk pontosan. Mindenképpen százezrekről van szó. Jórészt fiatal és középkorú férfiakról, de a városok ostromai, a légicsapások vagy éppen az eltévedt légvédelmi rakéták a gyerekeket és a nőket sem kímélték. Haltak, halnak meg minden nap magyarok is. Harminc, negyven fő lehet a szám, ami kevesebb szerencsére, mint amire a nemzetiségi arány szerint számítani lehetne, mert a legtöbben érthető módon nem érezték magukénak ezt a háborút, és eljöttek Kárpátaljáról. De a hátrahagyott gyermekek, idős szülők, a szétszakított családok is megannyi tragédiát élnek meg. Nem elmenni egy rokon temetésére, nem látni egy gyermeket felnőni, ez is tragédia, ha nem is halál vagy megnyomorodás. Több mint százezer magyar jelene és holnapja sajnos ez.

Kijev. Fotó: AFP

Magyarország mint a béke szigete

A legtöbbet persze az ukrán és egyre inkább az orosz nemzet szenvedi el. Nemrégiben találkoztam orosz ismerősökkel, akik pár éve Budapesten élnek. Több gyerekük is van, nagyon szeretik Magyarországot, a békéjét és nyugalmát. Mert igen, Oroszországhoz, sőt a világ túlnyomó részéhez képest hazánk a béke szigete. Ahogy mondják, félig viccelődve, Moszkvához hasonlítva Budapest egy lassú, kimért, elegáns és rendkívül élhető európai kisváros.

Jól is élnek, ha szerényebben is, mint otthon.

Az ismerős húgát és annak férjét fél éve hozták ki Moszkvából. Tanult emberek, orvosok. A férfi kora harmincas, okkal féltek, hogy ha folytatódik a mozgósítás, kiviszik a frontra. Most mind a ketten pincérként dolgoznak a belvárosban. Ez előrelépés, mert az étterem konyháján kezdték kisegítőként. Mivel még nem tudnak magyarul azon a szinten, ahogy kellene, és a diploma elismertetése sem egyszerű, sehova nem vették fel őket a szakmájukban. Moszkvában két orvossal kevesebb, Pesten két pincérrel több. Boldogok, mert a fontos nekik a nyugalom, és a frontvonal aggasztó rémálma már nincsen a fejük felett. Igen, fájnak a Moszkvában hagyott barátok, egy ideig nem fognak kirándulni Kamcsatka lenyűgöző vad tájain, de már ismerkednek a Balaton szelídebb szépségével.