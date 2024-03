Drágább a bébiszitter a kisállatoknak, mint a gyerekek mellé

Gyanús a csend a lakásban. Nem így kellene lennie. Gyorsan becsukom magam mögött az ajtót, nehogy lesből támadjanak és kirohanjanak a lépcsőházba az elegáns otthon szeme fényei, mert akkor esélyem sem lesz a tizenötödikről összeszedni őket. Leveszem a cipőmet, és máris hallom a tompa puffanásokat a lépcsőről: a penthouse tetejéről fut hozzám Lola és Heidi, a két fekete-fehér macska. Nagy nyávogással köszöntenek, mert tudják, megjött a simogató konzervnyitó.

London egyik új nevezetessége a macskakávézó. A szitterszolgáltatás az állat otthonában történik. Fotó: Yui Mok – PA Images

Egyik kedvenc íróm, Esther Perel pszichoterapeuta mondta, hogy lehet több száz vagy akár ezer ismerősünk a közösségi médiában, de az igazi barát akkor mutatkozik meg, amikor szeretnénk, ha valaki megetetné a macskánkat. Nekem egy hétig kell gondoskodnom Klaudia barátnőm két fekete-fehér cicájáról. Megkaptam a lakáskulcsot és a csaknem egy kiló macskaeledelről szóló instrukciókat (nehogy lesoványodjanak). Klaudia nagyon hálás, ugyanis a héten nem ért rá a cicaszitter. Míg Magyarországon sokszor szabadon járhatnak a bársonytalpúak, Frankfurtban és a nagyobb német városokban állatgondozókra bízzák őket. A diákoktól kezdve nagymamákon és unatkozó titkárnőkön át digitális nomádokig számosan választják jövedelmező időtöltésként a felvigyázást, amihez csak le kell tölteniük a szükségéges applikációk egyikét (például a Pawshake-et), és beírni, hogy kutyák, macskák vagy más háziállatok felügyeletét vállalják. Az app rendkívül egyszerű, néhány kutyás-macskás kép feltöltése után a jelentkező ír pár gondolatot, hogy miért és mikor vállalna gondozást. Nem bonyolult, de nagyfokú bizalmi feladat, ugyanis a gondozó kulcsot kap a lakáshoz, ahova szabad bejárása van, cserébe vállalja, hogy a tulajdonos hazaérkezésééig figyel az ottmaradtakra. Ma sokan nem tarthatnak állatot párjuk allergiája vagy a bérleti szerződésben foglalt tilalom miatt, inkább alkalmanként máshol vigyáznak rájuk, akár napokra beköltözve a kedvenc lakásába. Másik kedves barátomnál például egy labradornak kell gondozót találni az utazások időtartalmára, ugyanis Waffel nagyon társaságkedvelő, így nem lehet napokra magára hagyni. A kutyaszitter akár két-három hétig is vele lakik.

Ingyen nyaral a szitter

A felvigyázás jövedelemkiegészítésnek sem utolsó: macskákért 10-25 eurót lehet elkérni egy alkalomra. Ezért a szitter saját környezetükben eteti, tartja tisztán az állatokat és játszik velük. A kutyák többe kerülnek a sétáltatás miatt: több mint negyven euró a tarifa. Nem csoda, hogy külföldön élő magyarok között egyre terjed az állatszitting mint pénzkereseti forrás. Korábban csak a filmekből ismertük a kutyasétáltató fogalmát, ma már a diákoktól a középvezetőkig sokan választják jövedelemkiegészítésként és kikapcsolódásként is. Viszonylag gyakori ugyanis, hogy nem adott városban vagy országban vállalnak felvigyázást, hanem valamelyik kedvelt turistaközpontban, ahol így akár a szállás is megspórolható. A legjobb, legmegbízhatóbb szittereknek hónapokra előre be van táblázva a naptáruk, így az állattulajdonosok egyre inkább versenyeznek a jó szolgáltatókért.

A Covid alatti bezártságot sokan szerették volna enyhíteni egy szőrös kedvenccel, ezért megrohanták a tenyésztőket és a menhelyeket. Mivel Németországban bizonyos irodákba már beengedik a jól viselkedő, társasági és szobatiszta kutyákat, illetve más háziállatokat, sokan gondolták, hogy a pandémia megszűnésével sem lesz probléma. Tévedtek. A 2020 körüli örökbefogadási hullám után következtek a Covid-megszorítások. Az állattartók döbbenten tapasztalták, hogy a cégek nagy része visszatereli a kollégákat az irodaházakba, ahova nem tudnak minden kedvencet bevinni, az állatoknak pedig hiányzik a gazdával és a családdal töltött teljes nap. A korlátozások feloldásával ráadásul Frankfurt újra él és virul, mindenki utazik – Klaudiáék épp egy hétre cserélik le a felhőkarcolókat a dominikai pálmafákra.

Nyugat-európai sajátosság az állatok más országból való örökbefogadása. Főként a macskák esetén annyira ellenőrzött a születésszabályozás, hogy rendkívül kevés az új egyed, ugyanakkor a mediterrán országokban kihívást jelent a kóbor állatok elhelyezése. Külön szervezetek foglalkoznak a fiatalabb állatok összegyűjtésével, gondoskodnak róluk, beoltják őket, majd elsősorban Nyugat-Európa-szerte segítenek nekik családra lelni. Klaudiáék is mikonoszi nyaralásukon szeretettek bele Lolába és Heidibe, és a Myconos Cats nevű szervezet segítségével repítették őket Frankfurtba.

Mivel a tizenötödik emeleten laknak, Heidiéknek esélyük sincs megtapasztalni a szabad macskák életét. Milyen az, amikor fára másznak, felhergelik a szomszéd kutyát vagy őrjáratot tartanak, nehogy a konkurencia betegye a lábát a territóriumukra. Nekik a lakás öt szobája, a két nagy kanapé (amin előszeretettel élesítik a körmeiket), a húsz négyzetméteres terasz és a madarak megfigyelésére alkalmas panorámaablakok a birodalom. Kiszámítható élet, ahol nem kell sok mindenért megküzdeni, hiszen a napi kétszeri ellátás és a simogatás biztosított.

Magyarországon másfajta állattartási szokások jellemzők. A szüleim macskája például elég öntörvényű, addig nyávog, ameddig be nem mehet a házba, utána megengedi, hogy megetessék, ha elég finom volt, talán még a simogatást is elviseli. Majd a kert felé indul, alig várja, hogy megkóstolja, mit tálalnak a szomszédban. Amikor a szüleim elutaznak, tudják, Lujza rengeteget egerészik, és kimondatlan szabály a környéken, hogy a macskákat mindenki szereti és eteti, így nincs szükség külön felvigyázásra.

A magyar piacon is tarolnak a szolgáltatók

Városi környezetben ugyanakkor Magyarországon is egyre terjed az állatszitting, egyre több cég foglalkozik ezzel. A kutya- és macskapanziók korábban is megszokottak voltak, ám ezt sok tulajdonos nem kedveli, mivel kiszakítja kedvencüket a megszokott környezetből. A szitterszolgáltatások ezt használják ki. Cicák esetén a cégek több csomagot kínálnak a rendelkezési időhöz mérten. A rövid gondoskodás két-három napos, tehát négy-hat napos távollétet fed le, a hosszabb 10–21 nap. Az árat befolyásolja, ha nem naponta egyszer, hanem két-háromszor is be kell menni a lakásba, vagy több macska él együtt. A szolgáltatás négy–hatezer forint, amelyben a fényképkészítés is benne van, a gyógykezelés további összeg.

Angol hírek szerint nemcsak német sajátosság, hogy a pandémia alatt az élelmiszerüzletekben egyre több macskaeledel jelent meg, ami arra enged következtetni, hogy a lakásokban is sok a házi kedvenc. A Magyarországon megszokott három-ötszáz grammos konzervdobozok helyett a legkülönfélébb variációjú, prémiumkategóriás, alutasakos eledelek keresettek, amelyeket különböző snackrudak, halas konzervek és száraz tápok egészítenek ki. Számos család hiába költ óvatosan, a macskák csak a legjobbat és a legdrágábbat kaphatják. Lola és Heidi például főleg a nedves ételeket eszi, de napközben hagyni kell nekik száraz tápot és snacket is. Van egy különleges ízfokozóval ellátott száraz csemegéjük, amivel a teraszról lehet őket becsábítani: a zacskócsörgésre a két macska megvadulva rohan vissza a lakásba.

Az új üzleti megoldásról a szakértők úgy vélik, még felfutóban van, és nem világos, van-e olyan ár, amit a tulajdonosok már nem fizetnének ki. A brit sajtó szerint fél óra cicafelvigyázás annyit hoz, mint egy óra a gyerekekkel, így nemcsak időben, de befektetett energiában is sokkal jobban megéri, hiszen egy szőrös, szeretgetni való állatot ellátni egyáltalán nem megerőltető bevételi forrás.

Borítókép: Macska egy hongkongi parkban (Fotó: NurPhoto/AFP)