Ez a tömeg elpusztíthatja a világ egyik legszebb helyét

A Lofoten-szigetek az amúgy sem csúnya Norvégia talán legcsodálatosabb természeti ékköve. Húsz évvel ezelőtt is pontosan úgy nézett ki, mint most, ez az a hely, ahol semmi sem változik – mondtuk akkor. Ennél nagyobbat nem is tévedhettünk volna. A Lofoten-szigetek mára olyan hellyé vált, ami a legnagyobb fejtörést okozza azoknak, akik ott élnek, meg azoknak is, akik a skandináv országot s annak turizmusát igazgatják, felelnek érte.

A Lofoten-szigetek a világ egyik legszebb vidéke

Fotó: Lantos Gábor

Lofoten: az influenszerek által megrohamozott sziget

A Lofoten-szigeteket 2025-re lerohanták az influenszerek, a szűk utakon olyan közlekedési dugók alakultak ki, amelyekkel nem lehetett mit kezdeni. Egyes élelmes és nagyon gazdag emberek mondták erre: mit nekik a keskeny utakon a veszteglés? Adjanak a fenekük alá helikoptert, majd azzal mennek. A válasz sem késett sokat.

A Costa Cruises hajózási társaság helikopteres túrát kínált utasainak a következő szöveggel: Kiváltságos perspektívából, a levegőből tekinthetik meg Lofoten fenséges hegyeit.

Az ott élő lakosság pedig elborzadva nézi, hogyan válik az egykori mesés vidék a tömegturizmus szemétlerakó helyévé. A több tonna szétdobált hulladék tökéletesen képezi le azt a viselkedéskultúrát, amely a tömegturizmus velejárója – bárhol a világon, s amivel most próbálnak valamit kezdeni a döbbent és meghökkent norvégok. Az első lépések a szokásosak: az adóemelés, esetleges további sarcok bevezetése, amely csak elsőre hangzik jó megoldásnak. Ezekkel az intézkedésekkel ugyanis azokat is sújtják, akik nem a mindent letaroló horda tagjai.

Mi van akkor, ha beborul az ég?

Ma már felesleges azon tűnődni, ki vagy mi indította el ezt az őrületet. Egy jól megkomponált fotó, egy tökéletesen szerkesztett Instagram-kép vagy Facebook-fotográfia bárhol elég ahhoz, hogy a nép veszett vad módjára induljon el, hiszen ő is akar egy olyan fotót, mint amit az imént látott a világhálón.

Ha beborul az ég, akkor sem kell kétségbeesni, mert Reine így is csodaszép

Fotó: Lantos Gábor

Neki is szüksége van arra, hogy az északi fény valószínűtlenül szép fényjátéka alatt állva készüljön el a számára tökéletes szelfi. Ha borult az ég? Ha nem világít az aurora borealis?

Akkor jön a mérleg, a szembesülés azzal, hogy a világot mégsem a magamutogató siserehad irányítja, hogy vannak dolgok, amelyeket a magát oly felvilágosultnak gondoló embertömeg sem tud befolyásolni.

A csalódás óriási lesz, hiszen a szomszédnak már van olyan képe Lofotenről, amely nekem nincs. Nem ezért utaztam el ide. Nem ezt mondták, nem ezt ígérték.