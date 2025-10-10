Radikális intézkedést hozott az oroszok ellen az egyik balti állam

841 orosz állampolgárnak kell elhagynia Lettországot október 13-ig – számol be róla az Origo a Politico brüsszeli hírportálra hivatkozva.

Több mint nyolcszáz orosz állampolgárnak kell elhagynia Lettországot (Illusztráció, forrás: AFP)

A rigai kormány döntése értelmében azért kell távozniuk, mert nem teljesítették az új bevándorlási szabályokat.

A lett Állampolgársági és Migrációs Ügyek Hivatalának (OCMA) szóvivője, Madara Puke megerősítette, hogy az érintett személyeket már értesítették a határidőről. Akik nem hagyják el önként az országot, azokat kitoloncolás fenyegeti.

A szigorítás hátterében Oroszország 2022-es Ukrajna elleni inváziója áll. Lettország ezt követően módosította bevándorlási törvényét, majd 2024-ben tovább szigorította azt. Az új szabályozás értelmében az orosz állampolgároknak 2025. június 30-ig kellett kérvényezniük az EU-s hosszú távú tartózkodási engedélyt, bizonyítaniuk legalább A2 szintű lett nyelvtudásukat, valamint átesniük biztonsági és háttérellenőrzésen.

A rendelkezés mintegy harmincezer orosz állampolgárt érintett. Bár többségük teljesítette a feltételeket, körülbelül kétezer-hatszázan önként elhagyták az országot. A most kiutasítandó 841 személy elmulasztotta időben benyújtani a szükséges dokumentumokat.