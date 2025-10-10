Rendkívüli

Emmanuel Macron újra Sébastien Lecornu-t nevezi ki miniszterelnöknek

LettországOroszországbevándorláspolitika

Radikális intézkedést hozott az oroszok ellen az egyik balti állam

Távozniuk kell az egyik balti országból azoknak az oroszoknak, akik nem teljesítették az új bevándorlási szabályokat – hívja fel a figyelmet az Origo. Lettország akár ki is toloncolhatja azokat, akik nem tesznek eleget a rendelkezésnek.

Munkatársunktól
2025. 10. 10. 20:41
Baiba Braze lett külügyminiszter Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

841 orosz állampolgárnak kell elhagynia Lettországot október 13-ig – számol be róla az Origo a Politico brüsszeli hírportálra hivatkozva.

Több mint nyolcszáz orosz állampolgárnak kell elhagynia Lettországot (Illusztráció, forrás: AFP)
Több mint nyolcszáz orosz állampolgárnak kell elhagynia Lettországot (Illusztráció, forrás: AFP)

A rigai kormány döntése értelmében azért kell távozniuk, mert nem teljesítették az új bevándorlási szabályokat.

A lett Állampolgársági és Migrációs Ügyek Hivatalának (OCMA) szóvivője, Madara Puke megerősítette, hogy az érintett személyeket már értesítették a határidőről. Akik nem hagyják el önként az országot, azokat kitoloncolás fenyegeti.

A szigorítás hátterében Oroszország 2022-es Ukrajna elleni inváziója áll. Lettország ezt követően módosította bevándorlási törvényét, majd 2024-ben tovább szigorította azt. Az új szabályozás értelmében az orosz állampolgároknak 2025. június 30-ig kellett kérvényezniük az EU-s hosszú távú tartózkodási engedélyt, bizonyítaniuk legalább A2 szintű lett nyelvtudásukat, valamint átesniük biztonsági és háttérellenőrzésen.

A rendelkezés mintegy harmincezer orosz állampolgárt érintett. Bár többségük teljesítette a feltételeket, körülbelül kétezer-hatszázan önként elhagyták az országot. A most kiutasítandó 841 személy elmulasztotta időben benyújtani a szükséges dokumentumokat.

Az OCMA vezetője, Maira Roze a lett televíziónak adott interjújában rámutatott, hogy sokan nem voltak tisztában a változásokkal.

Csak amikor már nem kapják meg a nyugdíjukat, akkor jönnek rá, hogy valami nincs rendben

– mondta Roze.

Felhívnak minket és kérdezik, miért nem kapják a nyugdíjukat. Mi elmondjuk nekik, hogy nincs érvényes tartózkodási engedélyük. Ők megkérdezik, hol van az engedélyük, mire mi azt válaszoljuk: be kellett volna tartaniuk a törvényt

– magyarázta.

A lett hatóságok hangsúlyozzák, hogy október 13. után az érintettek tartózkodása jogellenessé válik, és megvonják tőlük a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Ha továbbra sem tesznek eleget a felszólításnak, a határőrség kényszerrel távolíthatja el őket az országból.

Lettország az utóbbi időben a nemzetbiztonság megerősítése nevében több lépést is tett Oroszország ellen. Májusban Baiba Braze lett külügyminiszter felszólította az EU-tagállamokat, hogy biztonsági okokból függesszék fel a vízumkiadást az orosz állampolgárok számára. Júniusban pedig a lett parlament megtiltotta az orosz és belarusz állampolgároknak, hogy kritikus infrastruktúrában dolgozzanak vagy ingatlant vásároljanak az országban.

Borítókép: Baiba Braze lett külügyminiszter (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkommunizmus

Kommunista evolúció

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu