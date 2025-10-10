Megingott a brit jobboldal egysége – tucatnyi konzervatív politikus csatlakozik a Reform UK-hoz

A politikus szerint az utóbbi években teljesen eltávolodott egymástól a helyi közösségek érdeke és a Konzervatív Párt központi politikája. Dunning példaként a Lymingtonban bevezetett parkolási korlátozásokat említette, amelyek szerinte több mint huszonhét üzlet bezárásához vezettek, írta az Origo.

A Reform UK közleményében örömét fejezte ki az új tagok érkezése miatt, hangsúlyozva, hogy „ők azok, akik valóban a választók érdekeit képviselik, nem pedig a pártelitet”.

A távozási hullám nem korlátozódott egyetlen térségre. Duane Farr és Cameron Adams, Bournemouth, Christchurch és Poole tanácsainak tagjai szintén csatlakoztak a Farage-féle mozgalomhoz. Farr szerint a lépés mögött az a kiábrándultság áll, hogy a konzervatív kormány nem tudta megfelelően megvalósítani a brexitet, és elvesztette kapcsolatát az egyszerű emberekkel.

A Bournemouth-i Kinson körzetben így már egyetlen képviselő sem maradt abból a pártból, amelynek színeiben a 2023-as önkormányzati választáson indult – ami jól érzékelteti, milyen mértékű az elfordulás a hagyományos pártoktól.

Richard Fuller, a Konzervatív Párt elnöke beszédet mond a Konzervatív Párt 2024-es konferenciáján (Fotó: Anadolu/AFP/Rasid Necati Aslim)

A Konzervatív Párt részéről Richard Fuller, a pénzügyminisztérium árnyékállamtitkára reagált a fejleményekre. Mint fogalmazott: