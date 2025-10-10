  • Magyar Nemzet
Megingott a brit jobboldal egysége – tucatnyi konzervatív politikus csatlakozik a Reform UK-hoz

Egyre nagyobb repedések látszanak a brit jobboldalon: több mint húsz konzervatív önkormányzati képviselő jelentette be, hogy elhagyja a kormányzó Tory Pártot, és átül a Nigel Farage nevével fémjelzett Reform UK-hoz. A politikai földcsuszamlás időzítése különösen kellemetlen a konzervatív vezetés számára, hiszen a kilépések éppen a négynapos pártkonferencia alatt történtek.

Forrás: Origo2025. 10. 10. 20:16
Nigel Farage, a Reform UK vezetője a Reform UK újonnan kinevezett parlamenti képviselője, Danny Kruger (R) mellett beszél egy sajtótájékoztatón Londonban, 2025. szeptember 15-én Fotó: Carlos Jasso Forrás: AFP
A Reform UK-hoz való csatlakozás legnagyobb visszhangját Barry Dunning, a Hampshire megyei tanács tagjának döntése váltotta ki, aki úgy fogalmazott: „Ez a szabadság napja számomra.”

Reform UK
Barry Dunning (Fotó: Képernyőkép)

A politikus szerint az utóbbi években teljesen eltávolodott egymástól a helyi közösségek érdeke és a Konzervatív Párt központi politikája. Dunning példaként a Lymingtonban bevezetett parkolási korlátozásokat említette, amelyek szerinte több mint huszonhét üzlet bezárásához vezettek, írta az Origo.

A Reform UK közleményében örömét fejezte ki az új tagok érkezése miatt, hangsúlyozva, hogy „ők azok, akik valóban a választók érdekeit képviselik, nem pedig a pártelitet”.

A távozási hullám nem korlátozódott egyetlen térségre. Duane Farr és Cameron Adams, Bournemouth, Christchurch és Poole tanácsainak tagjai szintén csatlakoztak a Farage-féle mozgalomhoz. Farr szerint a lépés mögött az a kiábrándultság áll, hogy a konzervatív kormány nem tudta megfelelően megvalósítani a brexitet, és elvesztette kapcsolatát az egyszerű emberekkel.

A Bournemouth-i Kinson körzetben így már egyetlen képviselő sem maradt abból a pártból, amelynek színeiben a 2023-as önkormányzati választáson indult – ami jól érzékelteti, milyen mértékű az elfordulás a hagyományos pártoktól.

BIRMINGHAM, UNITED KINGDOM - SEPTEMBER 29: Conservative Party Chairman Richard Fuller speaks during the Conservative Party Conference 2024 that is held at the International Convention Center (ICC) in Birmingham, UK on September 29, 2024. Rasid Necati Aslim / Anadolu (Photo by Rasid Necati Aslim / Anadolu via AFP)
Richard Fuller, a Konzervatív Párt elnöke beszédet mond a Konzervatív Párt 2024-es konferenciáján (Fotó: Anadolu/AFP/Rasid Necati Aslim)

A Konzervatív Párt részéről Richard Fuller, a pénzügyminisztérium árnyékállamtitkára reagált a fejleményekre. Mint fogalmazott:

A konzervativizmus alapjai változatlanok – a család, a nemzet védelme és a stabil gazdaság. A Reform UK ezekből az értékekből többhöz már nem hű, és ez súlyos hiba.

A Reform UK a brit jobboldal megmentője

A Reform UK támogatottsága folyamatosan erősödik, miközben a toryk népszerűsége történelmi mélypontra süllyedt.

A brit politikai életben így egyre nyilvánvalóbb a törésvonal a népakaratot követelő, szuverenista irányzat és a Brüsszellel és a globális pénzügyi körökkel szorosabban együttműködő elit között. A Reform UK térnyerése tehát nem csupán pártpolitikai, hanem társadalmi jelenség is – a britek jelentős része változást akar a régi politikai renddel szemben.

Borítókép: Nigel Farage, a Reform UK vezetője a Reform UK újonnan kinevezett parlamenti képviselője, Danny Kruger (R) mellett beszél egy sajtótájékoztatón Londonban (Fotó: AFP/Carlos Jasso)

