A Reform UK-hoz való csatlakozás legnagyobb visszhangját Barry Dunning, a Hampshire megyei tanács tagjának döntése váltotta ki, aki úgy fogalmazott: „Ez a szabadság napja számomra.”
Megingott a brit jobboldal egysége – tucatnyi konzervatív politikus csatlakozik a Reform UK-hoz
Egyre nagyobb repedések látszanak a brit jobboldalon: több mint húsz konzervatív önkormányzati képviselő jelentette be, hogy elhagyja a kormányzó Tory Pártot, és átül a Nigel Farage nevével fémjelzett Reform UK-hoz. A politikai földcsuszamlás időzítése különösen kellemetlen a konzervatív vezetés számára, hiszen a kilépések éppen a négynapos pártkonferencia alatt történtek.
A politikus szerint az utóbbi években teljesen eltávolodott egymástól a helyi közösségek érdeke és a Konzervatív Párt központi politikája. Dunning példaként a Lymingtonban bevezetett parkolási korlátozásokat említette, amelyek szerinte több mint huszonhét üzlet bezárásához vezettek, írta az Origo.
A Reform UK közleményében örömét fejezte ki az új tagok érkezése miatt, hangsúlyozva, hogy „ők azok, akik valóban a választók érdekeit képviselik, nem pedig a pártelitet”.
A távozási hullám nem korlátozódott egyetlen térségre. Duane Farr és Cameron Adams, Bournemouth, Christchurch és Poole tanácsainak tagjai szintén csatlakoztak a Farage-féle mozgalomhoz. Farr szerint a lépés mögött az a kiábrándultság áll, hogy a konzervatív kormány nem tudta megfelelően megvalósítani a brexitet, és elvesztette kapcsolatát az egyszerű emberekkel.
A Bournemouth-i Kinson körzetben így már egyetlen képviselő sem maradt abból a pártból, amelynek színeiben a 2023-as önkormányzati választáson indult – ami jól érzékelteti, milyen mértékű az elfordulás a hagyományos pártoktól.
A Konzervatív Párt részéről Richard Fuller, a pénzügyminisztérium árnyékállamtitkára reagált a fejleményekre. Mint fogalmazott:
A konzervativizmus alapjai változatlanok – a család, a nemzet védelme és a stabil gazdaság. A Reform UK ezekből az értékekből többhöz már nem hű, és ez súlyos hiba.
További Külföld híreink
A Reform UK a brit jobboldal megmentője
A Reform UK támogatottsága folyamatosan erősödik, miközben a toryk népszerűsége történelmi mélypontra süllyedt.
A brit politikai életben így egyre nyilvánvalóbb a törésvonal a népakaratot követelő, szuverenista irányzat és a Brüsszellel és a globális pénzügyi körökkel szorosabban együttműködő elit között. A Reform UK térnyerése tehát nem csupán pártpolitikai, hanem társadalmi jelenség is – a britek jelentős része változást akar a régi politikai renddel szemben.
További Külföld híreink
Borítókép: Nigel Farage, a Reform UK vezetője a Reform UK újonnan kinevezett parlamenti képviselője, Danny Kruger (R) mellett beszél egy sajtótájékoztatón Londonban (Fotó: AFP/Carlos Jasso)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Radikális intézkedést hozott az oroszok ellen az egyik balti állam
Az érintettek nem teljesítették az új bevándorlási szabályokat.
Melania Trump: Nyolc ukrán gyerek tért haza családjához
Vlagyimir Putyin válaszolt a first lady levelére.
Drasztikus lépésre szánja el magát Trump?
Fontos tárgyalást mondhat le az amerikai elnök.
A tűzszünet csak az első lépés
Trumpnak tisztelet jár a kiharcolt megállapodásért.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Radikális intézkedést hozott az oroszok ellen az egyik balti állam
Az érintettek nem teljesítették az új bevándorlási szabályokat.
Melania Trump: Nyolc ukrán gyerek tért haza családjához
Vlagyimir Putyin válaszolt a first lady levelére.
Drasztikus lépésre szánja el magát Trump?
Fontos tárgyalást mondhat le az amerikai elnök.
A tűzszünet csak az első lépés
Trumpnak tisztelet jár a kiharcolt megállapodásért.