Farage a letelepedett státusz eltörlését ígéri

Nigel Farage, a Reform UK vezetője radikális javaslattal állt elő: eltörölné a határozatlan idejű letelepedési engedélyt, amely jelenleg a bevándorlók fő útja a brit állampolgárság felé. Ez a lépés több tízezer, évek óta az Egyesült Királyságban élő és dolgozó migráns státuszát tenné bizonytalanná – sokakat a kitoloncolás veszélyének kitéve.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 14:44
Nigel Farage, a Reform UK vezetője (Fotó: AFP) Fotó: RASID NECATI ASLIM Forrás: ANADOLU
Farage bejelentése szerint a Reform UK megszüntetné azt a rendszert, amely lehetővé teszi, hogy a bevándorlók öt év folyamatos legális munkavégzés után határozatlan idejű letelepedési engedélyt kapjanak, majd egy év elteltével kérelmezhessék a brit állampolgárságot. A párt új rendszere a jelenlegi 41 700 fontos (több mint 18 millió forint) éves jövedelmi küszöb helyett 60 ezer fontos (több mint 26 millió forint) határt vezetne be, és arra kötelezné a külföldieket, hogy újra és újra vízumért folyamodjanak – írja a The Guardian.

Farage
Nigel Farage, a Reform UK vezetője (Fotó: CARLOS JASSO / AFP)

Az olcsó, alacsony képzettségű külföldi munka korszaka lejárt

 – jelentette ki Farage, aki szerint ezzel évi 234 milliárd fontot spórolnának meg a brit adófizetőknek.

A Reform UK tervei szerint a jövőben a vízumok nem tennék lehetővé az NHS szolgáltatásainak igénybevételét, a kérelmezőknek felsőfokú angol nyelvtudást kellene igazolniuk, és szigorú korlátozások vonatkoznának a családegyesítésre is. A párt emellett hét évre emelné az állampolgársági kérelem benyújtásának minimumidejét, és megkövetelné a más állampolgárságokról való lemondást.

A Munkáspárt élesen bírálta Farage javaslatait. Egy névtelenséget kérő forrás úgy fogalmazott: „Farage félig-meddig meg nem született bejelentése máris kudarcba fulladt. A Reformpártnak ismét nincs hiteles terve, és az egyetlen válaszuk az, hogy »nem tudom«.”

A Labour emlékeztetett: a letelepedett státusszal rendelkezők 60 százaléka uniós állampolgár, akiknek a jogait a brexit-megállapodás garantálja, így Farage terve őket nem érintené. „A juttatásokhoz való hozzáférésükről a brexit-megállapodás részeként állapodtak meg, és ezen Farage nem változtathat” – hangsúlyozták.

Borítókép: Nigel Farage, a Reform UK vezetője (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

