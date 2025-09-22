Farage a letelepedett státusz eltörlését ígéri

Farage bejelentése szerint a Reform UK megszüntetné azt a rendszert, amely lehetővé teszi, hogy a bevándorlók öt év folyamatos legális munkavégzés után határozatlan idejű letelepedési engedélyt kapjanak, majd egy év elteltével kérelmezhessék a brit állampolgárságot. A párt új rendszere a jelenlegi 41 700 fontos (több mint 18 millió forint) éves jövedelmi küszöb helyett 60 ezer fontos (több mint 26 millió forint) határt vezetne be, és arra kötelezné a külföldieket, hogy újra és újra vízumért folyamodjanak – írja a The Guardian.

Nigel Farage, a Reform UK vezetője (Fotó: CARLOS JASSO / AFP)

Az olcsó, alacsony képzettségű külföldi munka korszaka lejárt

– jelentette ki Farage, aki szerint ezzel évi 234 milliárd fontot spórolnának meg a brit adófizetőknek.