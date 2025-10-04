Messziről jött király



Benyovszky Móric műveltségével, nyelvtudásával és kitűnő vezetői képességeivel magasan kitűnt a száműzetést vele együtt töltő társai közül, olyannyira, hogy elnyerte a helyi orosz kormányzó barátságát is. Fogsága idején elkészítette Kamcsatka első tudományos igényű földrajzi, állattani és etnográfiai leírását. 1771 tavaszán a Bolsereckben lévő fegyenctelepen raboskodó száműzött cári tisztekkel titokban felkelést szervezett. Benyovszky alaposan kidolgozott haditerve sikerre vezetett; a zendülők elfoglalták a bolserecki erődöt, amelynek lefegyverezték az őrségét, ezután pedig megszállták a kikötőt, ahol a felkelők birtokába került több ott horgonyzó hajó, köztük a Péter és Pál nevű vitorlás is. Benyovszky még a lengyelországi évei alatt alaposan áttanulmányozta kora hajóépítési és tengerészeti szakirodalmát, elsajátította a tengeri navigáció és a hajóvezetés alapjait. Az volt a terve ugyanis, hogy egy nagy expedíciót szervez Indiába, ám az időközben kitört lengyel nemesi felkelés miatt meghiúsult ez az elképzelése. A Bolsereckből való sikeres szökésnél azonban rendkívül nagy hasznát vette tengerészeti ismeretei­nek, mert a Péter és Pál vitorlás fedélzetén menekültek el Oroszországból. Először megkerülték a Kamcsatka félszigetet, majd a Mátyás- és Lőrinc-szigetet érintve dél felé hajózva elérték a csendes-óceáni Aleut-szigetcsoportot. Innen nyugatnak vették az irányt, majd Japán mellett elhaladva hosszú és viszontagságos tengeri út után kikötöttek Formosán, a mai Tajvanon.

A messziről érkezett magyar felfedező kitűnő diplomáciai érzékének köszönhetően szíves fogadtatásban részesült; a tajvaniak mind a mai napig Benyovszky Móric személyében tisztelik azt az első európait, aki elvitte szigetük jó hírét a világban.

Tajvanról Makaóba hajózott, majd innen újabb hosszú és kalandos utazás után 1772-ben megérkezett Párizsba.

Benyovszky, Madagaszkár

fehér uralkodója

Franciaországot ezekben az időkben erősen foglalkoztatta az afrikai gyarmati terjeszkedés, az új területek birtokbavétele a fekete kontinensen. Ennek jegyében Benyovszky Móric 1773. április 22-én – immár mint XV. Lajos francia király megbízottja –, három hajóból álló expedíció élén futott ki Lorien kikötőjéből, hogy a francia korona nevében birtokba vegye a földkerekség negyedik legnagyobb szigetét, Madagaszkárt. Benyovszky Móric saját kora gyarmatosító hatalmainak bevett szokásaitól merőben eltérő módon közeledett a helyi bennszülöttekhez, akik eleinte roppant ellenségesen viselkedtek a fehér betolakodókkal szemben. Benyovszky ugyanis nem nyers erőszakkal, hanem a helyiek bizalmának elnyerésével és velük együttműködve akart megteremteni itt egy új világot.

1774-ben legfőbb patrónusa, XV. Lajos király iránti tisztelete jeléül Louisburg néven várost alapított, békésen gyarmatosítva így az európai hódítók által addig elkerült szigetet.

Benyovszky Móric annyira elnyerte a helyi törzsek bizalmát, hogy 1776-ban királyukká választották a malgasok, ami ténylegesen inkább egyfajta kormányzói tisztséget jelentett. Benyovszky Móric mint „uralkodó” sikeresen békét teremtett az egymással viszálykodó törzsek között, és mindent megtett, hogy virágzó szigetállamot varázsoljon Madagaszkárból. Élelmet osztott az ínségben élők között, elsimította a törzsek közötti ellentéteket, és kiváló kapcsolatokat épített ki az összes törzsi vezetővel. Ezért is döntött úgy a törzsfőnökök tanácsa, hogy példátlan módon egy fehér embert választanak meg a királyukká. Ebben a helyzetben viszont Benyovszky súlyos döntésre kényszerült; vagy megmarad a francia király hűségén, vagy pedig elfogadja a helyiek választását. Benyovszky végül a hőn szeretett bennszülöttei mellett döntött és felmondta a francia udvarral kötött megállapodását. Benyovszky, a fehér madagaszkári király híre messze földre, így Bécsbe is eljutott. Mária Terézia királynő megbocsátott a jeles és híressé vált férfiúnak, akit érdemei elismeréséül 1778. április 3-án grófi rangra emelt. Az újdonsült Benyovszky gróf azt javasolta az uralkodónőnek, hogy Fiumét építse ki nagy kikötőnek és maga a Habsburg Birodalom is kapcsolódjon be aktívan az egyre jelentősebbé váló tengerentúli kereskedelembe. Mária Terézia azonban elvetette a gróf javaslatát, aki ezután 1783-ban Angliába utazott és ott is felajánlotta az afrikai kereskedelmi kapcsolatok kiépítésével kapcsolatos szolgálatait.