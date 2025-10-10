Drasztikus lépésre szánja el magát Trump?

Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzik, hogy lemondja a Hszi Csin-ping kínai elnökkel tervezett találkozót, miután Peking szigorította a ritkaföldfémek exportjára vonatkozó szabályokat – írja a BBC.

Trump nem látja értelmét a Hszi Csin-pinggel tervezett találkozónak (Fotó: AFP)

Az amerikai elnök közösségi médiában tett bejegyzésében kijelentette, hogy „nincs oka” találkozni a kínai elnökkel a hónap végén, és azzal vádolta Kínát, hogy „nagyon ellenségessé vált” és megpróbálja „fogva tartani” a világot.

Trump emellett kilátásba helyezte a kínai árukra kivetett vámok „hatalmas” emelését is, ami a két gazdasági nagyhatalom közötti kereskedelmi feszültségek újbóli kiéleződésére utal. Az elnök kijelentései nyomán a pénzügyi piacok is megremegtek, a New York-i tőzsdén az S&P 500 index 1,4 százalékos csökkenést mutatott a délelőtti kereskedés során.

Kína nem csak a ritkaföldfémek exportszabályait szigorította meg, hanem versenyjogi vizsgálatot is indított az amerikai Qualcomm technológiai vállalat ellen, ami akadályozhatja egy másik csipgyártó cég felvásárlását. Emellett Peking bejelentette, hogy új kikötői díjakat vezet be az Egyesült Államokhoz köthető hajókra, beleértve az amerikai cégek tulajdonában lévő vagy általuk üzemeltetett járműveket is.

Nagyon furcsa dolgok történnek Kínában!

– írta Trump a közösségi médiában.

Nagyon ellenségessé válnak

– tette hozzá.