Drasztikus lépésre szánja el magát Trump?

Lemondhatja a Hszi Csin-ping kínai államfővel tervezett találkozóját Donald Trump amerikai elnök. Trump szerint „nincs oka” találkozni kínai hivatali partnerével.

Munkatársunktól
2025. 10. 10. 20:25
Donald Trump amerikai elnök Fotó: AFP
Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzik, hogy lemondja a Hszi Csin-ping kínai elnökkel tervezett találkozót, miután Peking szigorította a ritkaföldfémek exportjára vonatkozó szabályokat – írja a BBC.

Trump nem látja értelmét a Hszi Csin-pinggel tervezett találkozónak
Trump nem látja értelmét a Hszi Csin-pinggel tervezett találkozónak (Fotó: AFP)

Az amerikai elnök közösségi médiában tett bejegyzésében kijelentette, hogy „nincs oka” találkozni a kínai elnökkel a hónap végén, és azzal vádolta Kínát, hogy „nagyon ellenségessé vált” és megpróbálja „fogva tartani” a világot.

Trump emellett kilátásba helyezte a kínai árukra kivetett vámok „hatalmas” emelését is, ami a két gazdasági nagyhatalom közötti kereskedelmi feszültségek újbóli kiéleződésére utal. Az elnök kijelentései nyomán a pénzügyi piacok is megremegtek, a New York-i tőzsdén az S&P 500 index 1,4 százalékos csökkenést mutatott a délelőtti kereskedés során.

Kína nem csak a ritkaföldfémek exportszabályait szigorította meg, hanem versenyjogi vizsgálatot is indított az amerikai Qualcomm technológiai vállalat ellen, ami akadályozhatja egy másik csipgyártó cég felvásárlását. Emellett Peking bejelentette, hogy új kikötői díjakat vezet be az Egyesült Államokhoz köthető hajókra, beleértve az amerikai cégek tulajdonában lévő vagy általuk üzemeltetett járműveket is.

Nagyon furcsa dolgok történnek Kínában!

– írta Trump a közösségi médiában.

Nagyon ellenségessé válnak

– tette hozzá.

Az Egyesült Államok és Kína májusban kötött törékeny kereskedelmi fegyverszünetet, amikor a két fél megállapodott abban, hogy megszüntetik az egymás áruira kivetett háromjegyű vámokat, amelyek gyakorlatilag leállították a kereskedelmet a két ország között. Azóta a tisztviselők több tárgyalást is folytattak olyan kérdésekről, mint a TikTok sorsa, a mezőgazdasági termékek kereskedelme, valamint a fejlett technológia és a Kína által szállított ritkaföldfémek kereskedelme, amelyek kulcsfontosságú összetevőnek számítanak többek között az autókban és az okostelefonokban.

 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

