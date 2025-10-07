Felhagynak az éhségsztrájkkal az összeesküvők

A Regnum Marianum egyházközség városligeti új templomának ünnepélyes alapkőletételéről tudósít a Budapesti Hírlap október 11-én, amelyen Horthy Miklós kormányzó is részt vesz. Mint közlik: „Ma délután a verőfényes őszi nap gazdag díszben látta a Damjanich utca házait, amelyeknek ablakait valláskülönbség nélkül szőnyegekkel és virágokkal díszítették fel a házak lakói. A Regnum épülete előtt díszruhás rendőrök tartották fenn a rendet. A kápolnájába egymás után gyűltek össze a meghívott előkelőségek.” A politikai és tudományos élet vezető szereplőit, többek között Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi minisztert, illetve Cesare Orsenigo pápa nunciust Schwoy Lajos plébános és Tabódy István, az egyházközség világi elnöke fogadja, majd Albrecht királyi herceg mond beszédet, aki
örömét fejezi ki, hogy ma letehetik annak a templomnak az alapkövét, amelyet az Úr dicsőségére és a magyarok Nagyasszonyának tiszteletére emelnek. Legyen ez a templom emlékeztető jel a proletárdiktatúra gyászos napjaira, amikor az egyházközség hűségesen kitartott hite mellett.
A királyi herceg úgy fogalmaz: épüljön hát a templom a magyarok Nagyasszonyának tiszteletére és az ezeréves Magyarország jövő boldogságára. „Áradjon belőle továbbra is áldás és békés egyetértés, hogy újra felépíthessük a nagy Regnum Marianumot.” Megkéri Csernoch János bíboros-hercegprímást az alapkő megáldására, aki rámutat „arra az áldozatkészségre és buzgóságra, amelyet a hívek eddig tanúsítottak és kérte őket, hogy ezt az áldozatkészséget és buzgóságot tartsák meg a jövőben is.”
Az összegyűlt vendégsereg ezután kivonul a Liget Damjanich utca torkolatával szembeni területére, az új templom helyére, a Himnusz hangjaira. Az alapkő megszentelése után a kormányzó és a többi vendég három kalapácsütést mérnek rá. „Egyházi énekek szárnyalása, a papok imája és az egymást követő kalapácsütések koppanása, a díszmagyar ruhák, csillogó püspöksüvegek, a közönség nagy tömegének áhítata, a vigyázzba merevült cserkészifjak, az ünnep mindmegannyi színes és megható momentuma maradandó emlékei lesznek az egyházközség híveinek.”