A vadak párzási időszakában az autósoknak fokozottan figyelniük kell

Pár nappal ezelőtt osztott meg a Veszprém vármegyei rendőrség képeket arról, hogy egy személygépkocsi vezetője a 71-es számú főúton, Alsóörs és Balatonfüred között találkozott vaddisznóval féktávolságon belül, egy autóbusz vezetője pedig Gyulakeszi térségében ütött el egy őzet.

Elkerülhetőek a vadgázolások, ha körültekintően, lassan vezet a sofőr

(Forrás: Veszprém vármegyei rendőrség/Facebook)

Most ismét felkavaró képekkel szemléltették a vadgázolások következményeit – írja a veol.hu.

A vadgázolások száma nem csökken

„A felvételeken látható fehér autó elé a napokban a 8-as számú főúton, Veszprém és Ajka között ugrott egy szarvas, a szürke gépkocsi vezetője pedig a Dudar és Nagyesztergár közötti útszakaszon nem tudta elkerülni a vaddal való ütközést" – írja a vármegyei rendőrség a bejegyzésben.

A szarvasok viselkedése kiszámíthatatlan ebben az időszakban

(Forrás: Veszprém Vármegyei Rendőrség/Facebook)

„Ne felejtsd, a vadak bárhol, bármikor felbukkanhatnak az utakon! Folyamatosan figyeld az út mindkét oldalát, és ha meglátod, azonnal lassíts, és adj hangjelzést, de ne rántsd félre a kormányt!" – hívják fel más sokadik alkalommal az autósok figyelmét.

