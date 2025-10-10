Rendkívüli

Emmanuel Macron újra Sébastien Lecornu-t nevezi ki miniszterelnöknek

szarvasbalesetgépkocsi

A vadak párzási időszakában az autósoknak fokozottan figyelniük kell

Még mindig tart a szarvasok párzási időszaka, és ilyenkor jóval kiszámíthatatlanabbak ezek az állatok, könnyen a járművek elé kerülhetnek.

Magyar Nemzet
Forrás: veol2025. 10. 10. 22:19
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Pár nappal ezelőtt osztott meg a Veszprém vármegyei rendőrség képeket arról, hogy egy személygépkocsi vezetője a 71-es számú főúton, Alsóörs és Balatonfüred között találkozott vaddisznóval féktávolságon belül, egy autóbusz vezetője pedig Gyulakeszi térségében ütött el egy őzet. 

Elkerülhetőek a vadgázolások, ha körültekintően, lassan vezet a sofőr
Elkerülhetőek a vadgázolások, ha körültekintően, lassan vezet a sofőr
(Forrás: Veszprém vármegyei rendőrség/Facebook)

Most ismét felkavaró képekkel szemléltették a vadgázolások következményeit – írja a veol.hu. 

A vadgázolások száma nem csökken

„A felvételeken látható fehér autó elé a napokban a 8-as számú főúton, Veszprém és Ajka között ugrott egy szarvas, a szürke gépkocsi vezetője pedig a Dudar és Nagyesztergár közötti útszakaszon nem tudta elkerülni a vaddal való ütközést" – írja a vármegyei rendőrség a bejegyzésben

A szarvasok viselkedése kiszámíhatatlan ebben az időszakban
A szarvasok viselkedése kiszámíthatatlan ebben az időszakban
(Forrás: Veszprém Vármegyei Rendőrség/Facebook)

„Ne felejtsd, a vadak bárhol, bármikor felbukkanhatnak az utakon! Folyamatosan figyeld az út mindkét oldalát, és ha meglátod, azonnal lassíts, és adj hangjelzést, de ne rántsd félre a kormányt!" – hívják fel más sokadik alkalommal az autósok figyelmét. 

Arról, hogy mit kell tenni, ha mégsem sikerül elkerülni a vadgázolást, a veol.hu oldalán olvashat bővebben.

Borítókép: Szarvasok az úton Nagykanizsánál (Fotó: MTI/Varga György)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkommunizmus

Kommunista evolúció

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu