„Szorgos adósa vagyok hazámnak”

Hogy Szenci Molnár mikor hallott, olvasott először Kálvin fő művéről? Azt az újabb magyar szakirodalom szerint már a XVI. század második felében jól ismerték Magyarországon, s amikor a tizennégy éves Albert 1588 nyarán a Debreceni Református Kollégiumba ment tanulni, ott biztosan találkozott a genfi reformátor műveivel. Az ottani rektor, Debreceni Csorba István hatására ment aztán Heidelbergbe, amelynek egyeteme akkoriban a kálvinizmus egyik legjelentősebb európai központja volt. Nyugati vándorlásai során 1596 nyarán a „protestáns Rómába”, Genfbe is eljutott, ahol meglátogatta az idős Théodore de Beze-t, Kálvin teológus társát és utódját, aki Kálvin képmása előtt sírva ezt mondta: „Ő lett Krisztusban az atyám.”

Az Institutio magyar fordítására legkorábban 1615-ben kaphatott bátorítást, biztatást Bethlen Gábor erdélyi fejedelemtől, aki Molnár – akkor még átmeneti – hazatérése során tett erdélyi körútján a fogarasi várban fogadta a híres magyar kultúrmisszionáriust. Már Szenci Molnár első életrajzírója, Dézsi Lajos megemlíti, hogy 1617-ben az oppenheimi iskola rektora volt, amikor Bethlen levelet íratott hozzá, s felszólította, hogy fordítsa magyarra Kálvin alapvető hittani művét. Ugyanerre bátorította Rákóczi György borsodi főipán, ónodi várkapitány is (a későbbi „bibliás őrálló” fejedelem). Az erdélyi fejedelem és Rákóczi is több ízben tiszteletdíjat küldött neki, ő neki is látott a fordításnak, de 1618-ban elkezdődött a harmincéves háború, amelynek viszontagságai hátráltatták nagy munkája „derekas folytatását”.

Oppenheimből 1619-ben Heidelbergbe, V. Frigyes pfalzi választófejedelem, a német Protestáns Unió vezetőjének fővárosába költözött családjával, de ott sem volt sokáig nyugalma, mert a Katolikus Liga seregei két tűz közé fogták Pfalzot. 1621-ben már majdnem elkészült a nagy mű, amikor Tilly gróf, császári tábornagy bajor és horvát csapatai körülzárták Heidelberget, és többhetes ostrom után 1622 szeptemberében elfoglalták, amit szabadrablás követett. Szenci Molnárt is megkínozták és mindenéből kifosztották, könyvtárának és kéziratainak nagy része elpusztult. Az Institutio lefordított kézirata azonban csodával határos módon megmaradt. Megfogyatkozott családjával (egyik lányát elhurcolták, egy másik meghalt) Hanauba menekült, s onnan írta a száműzött V. Frigyes hágai kancellárjának 1624. március 3-án kelt levelében, hogy

most nyomják serényen több munkást alkalmazva magyar nyelvű Keresztyén Institúciónkat. Remélem, tíz napon belül az egész munka véget ér.

A négyszáz éve megjelent Institutio volt Molnár írói-fordítói életművének legnagyobb teljesítménye, egyben német földön kiadott utolsó könyve. Még abban az esztendőben – Bethlen Gábor ismételt hívását s nagyvonalú ajánlatát elfogadva – családostól hazaköltözött, mégpedig az Erdélyi Fejedelemséghez tartozó Kassára. Ott, majd Kolozsváron élt 1634-ben bekövetkező haláláig.



Egyedülálló címlap A több mint ezerötszáz oldalnyi magyar szöveget tartalmazó könyv az 1559-es nagy Insitutio fordítása, amely a korszak és Szenci Molnár Albert életművének kiemelkedőbb nyelvi teljesítményei közé tartozik. Kultúrtörténeti értékét az sem csorbítja, hogy a XVII–XIX. században továbbra is a latin nyelv uralta a hazai tudományt és iskolákat, az első magyar nyelvű fordítást nem adták ki újra, új fordítások pedig legközelebb csak a XX. században születtek. Szenci Molnár könyvét ráadásul kiemeli egyedülálló rézmetszetes címlapja, amelyen a szöveges részt – szokatlan módon – nyolc kép fogja körül. Alul (balra) látható a szerző, a jobb sarokban a fordító arcképe. Érdekes, hogy Molnár mögött a háttérben látható az a heidelbergi jelenet, amikor a katonák úgy kínozták meg, hogy kezeit, lábait gúzsba kötve egy póznára felhúzták, s egy spanyol jezsuita alulról perzselte. Kálvin és Molnár között a kiadó és nyomdász Aubry cég jelvénye látható, fölöttük pedig a Religio (vallás) és a Fides (hit) allegorikus álló alakjai, közöttük, a címlap közepén a teljes szöveges cím olvasható a nyomtatás helyével, idejével és készítőivel együtt. A felső, harmadik szinten három kép átható: az emberiség két életútjának – a bal sarkon a keskeny út, mely az életre, a jobb szélen a széles út, mely a veszedelemre visz – evangéliumi allegóriájával, s a kettő közötti mezőn két griffmadár a magyar címert tartja. A különleges, a korban gyakorlatilag egyedülálló címlap képzőművész alkotójának neve máig ismeretlen, de tény, hogy annak hierarchikus kompozíciója és teológiai üzenete teljes összhangban van a könyv szerzőjének és fordítójának szellemiségével.

Borítókép: Az Insitutio címlapja (Forrás: Wikipédia)