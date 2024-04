Jó Bécsben magyarnak lenni

Szolnok művészeti életének első letéteményesei azok a térképrajzoló katona festők voltak, akiket 1849-ben császári hadparancs vezényelt, majd az alföldi pusztaság romantikája hívott a Tisza-parti megyeszékhelyre, megteremtve és világszínvonalon művelve a szabadban való festészet (plein air) műfaját. Házigazdájukra, Müller Adolf bécsi festőre egykori házánál emléktáblája hívja fel a figyelmet a Vártemplom árnyékában. Érkeztek festőművészek a császárvárosból, Münchenből és a korabeli Európa más tájairól, de jöttek Budapestről és más művészkolóniákból, mígnem a helyi művészek és művészetkedvelők 1902-ben megalapították a Szolnoki Művészeti Egyesületet. Két Munkácsy-díjas, Pogány Gábor Benő szobrászművész, egyesületi elnök és Verebes György festőművész, zenész, művészeti vezető irányításával sokadik virágzását éli a Szolnoki Művésztelep az utóbbi két évtizedben.

A Szolnoki Szimfonikus Zenekar schönbrunni fellépése igazi különlegesség (Fotó: Pixabay.com)

A katona festőktől hosszú út vezetett a Bécsig tartó képző- és zeneművészeti hídig. Az egykori császárvárosban, az európai zenei kultúra egyik fővárosában koncertet adni különleges kegy, amelyben a Szolnoki Filharmonikusok már több alkalommal részesültek. Egyik fellépésüket követően – több mint fél évtizede – Ignácz Ervin és Patkós Imre ügyvezetők bekopogtak az egyik legjelentősebb osztrák ügynökséghez, otthagyták az együttes koncertjeit őrző DVD-ket, és vártak, míg megcsörrent a telefon. Az impresszáriók bejelentkeztek, hogy élőben folytatnák az ismerkedést. A szolnokiak eljutottak Salzburgba és Bécsbe, koncerteztek a Mozarteumban és a Musikverein Aranytermében, az Ausztria legszebb barokk kastélyai közé tartozó kismartoni Esterházy-kastélyban, és indulnak áprilisban a német fővárosba, hogy a Berlini Művészeti Egyetem karmesterhallgatóinak vizsgakoncert-zenekaraként szolgálják a határokon átívelő zenei együttműködést.

A schönbrunni koncert a turné koronaékszere, amelyen az azerbajdzsáni Tamilla Sadigbayli, a koreai Sun-Chan Lee, az ír Peter Joyce és a Miamiban született, Bécsben letelepedett Johann Sebastian Guzman dirigálta Mendelssohn-Bartholdy, Mozart és Beethoven remekműveit a zenekarral közös sikert aratva. A színhely azért különleges, mert itt kizárólag a bécsi Zene-és Előadóművészeti Egyetem Karmesteri Intézetének hallgatóinak vizsgakoncertjei csendülnek fel, a terem pedig – a kastély többi részével ellentétben – nem látogatható. A szolnokiak két busszal és jó pár személyautóval követték kedvenceiket, hogy megélhessék, milyen jó érzés Schönbrunnban magyarnak, szolnokinak lenni.

Japán kapcsolatok

Izaki Maszahiro, Szolnok fő-zeneigazgatója, a Szimfonikus Zenekar vezető karmestere 1995-ben első helyezést ért el a Magyar Televízió karmesterversenyén, ezzel egy csapásra kedveltté vált. Világhírű zenekarokat vezényelt Európa nagyvárosaiban, fellépett Amerikában, Koreában, Oroszországban. Nemzetközi elismertsége és a magyar–japán kapcsolatok elmélyítése óriási lendületet adott a zenekarnak, tovább szaporítva a Tisza-partiak hazai, illetve külföldi szerepléseit. Már három alkalommal koncerteztek Japánban. A zenekar másik dirigense immár három éve az ugyancsak japán Kanai Toshifumi, szülőhazájában karmesterséget, fagottot és zongorát tanult, majd a Liszt Ferenc Zeneakadémián első külföldi diákként szerzett karmester-mesterdiplomát.

Ám nem a mai karmesterek, hanem jó negyven évvel korábban a Tisza Táncegyüttes tette meg az első lépéseket Japán felé. A magyar néptánc rabul ejtette a japán közönséget, Jusából és Jamagata megyéből családok érkeztek szolnoki családokhoz, majd a családi, baráti szálak további művészeti együttműködésben öltöttek testet: a szolnoki szimfonikusok ötször vendégszerepeltek Japánban. Most a tét a 2025-ös Oszakai Világkiállításon való fellépés, amely több japán városba teendő turnéval egészülhet ki.

A Szolnoki Szimfonikus Zenekar gazdag repertoárja minden korosztálynak érdekes

Felsorolni sem könnyű a Szolnoki Szimfonikus Zenekar kicsiknek és nagyoknak szóló, népszerű bérletes hangversenysorozatait. Patkós Imre ügyvezető, szakmai igazgató négy évtizede büszkén vállalja zenepedagógusi elkötelezettségét. Kérdés, hogy lehet óvodások, alsó tagozatosok figyelmét lekötni klasszikusokkal. A választ a társművészetek adják, például Nagy Katalin Matild grafikusművész árnyjátékai, különleges díszletei és homokanimációi. Legutóbb pedig a Gábor Vosteen furulya- és artistaművésszel közös produkció hozott bombasikert. A könnyűzene klasszikus feldolgozása másik korosztályt céloz meg. A Queen slágereiből Balogh Sándor zeneszerző-karmester áthangszerelésével készült a Crazy Little Queen Tribute Band közösen előadott Queen Symphonic.

Mindezt a gazdag repertoárt kínálja határon túl is a Szolnoki Szimfonikus Zenekar a hazai kulturális diplomácia egyik nagyköveteként. Mivel Japán is rajong a komolyzenéért, nem csoda, hogy a város könnyen épített jó kapcsolatokat a felkelő nap országával (Juza testvérvárosa is), miközben a puha hatalom eszközével képviseli a magyar zenét és kultúrát. A diplomácia ezen formája pozitív jellegű, célja, hogy a másik állam polgárai megértsék a kultúráját bemutató ország identitását, és ezáltal könnyebben elérhetőek legyenek a politikai és a gazdasági célok. A szolnokiak magyar zene képviseletét kötelességünknek érzik és megtiszteltetésnek veszik.