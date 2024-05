Fonyódi Ildikó az egyetlen magyar paradíjlovas a párizsi paralimpián

A paradíjlovasok számára december 31-ig volt lehetőség kvalifikációs pontokat szerezni. Fonyódi Ildikó Bojengel nevű lovával egyedüli magyarként szerepelt kategóriájában, és több nemzetközi megméretésen is az élmezőnyben végzett. A díjlovagló parasport 2006 óta szerepel a Nemzetközi Lovas Szövetség által összefogott szakágak között, azóta rendezik egy helyszínen és időpontban a paradíjlovagló versenyeket a hagyományos megméretésekkel. Eddig egy alkalommal, a 2004-es athéni játékokon képviselte a magyar színeket paradíjlovaglásban Andics Bernadett és Sándor Béla. Éppen húsz évvel később Fonyódi Ildikó állhat rajthoz a Magyar Lovassport Szövetség és a Magyar Paralimpiai Bizottság támogatásával.

Fonyódi Ildikó Bojengel hátán (Fotó: Lukasz Kowalski)

Fonyódi Ildikó indul a párizsi paralimpián

A kajászói lovardában találkozunk. Amint megérkezik, első dolga, hogy végigsétál az istállóban, megnézi az összes lovat, minden rendben van-e velük. Kiviszi őket megmozgatni, ami azért is fontos, mert ha esik, akkor valószínűleg nem mehetnek ki a karámba. Sorra érkeznek a szilvásváradi versenyre készülő lovasok.

Aki engem megtalál, általában versenyezni szeretne

– mondja mosolyogva a paraolimpikon. Pontos időbeosztás szerint él, az olimpiáig minden perce be van osztva. Délelőtt edz Pilisjászfalun, az Unikornis Lovardában. Három lóval tréningezik, fő lova, Bojengel, a 18 éves holland fedezőmén, vele tervez indulni a párizsi paralimpián is. A lovarda és Bojengel Arie Yom-Tov tulajdona, aki már a kvalifikáció előtt is segítette. Lánya, Yom-Tov Jázmin másfél éve Fonyódi Ildikó edzője, így a siker közös. A munka kezdetén Jázmin Hollandiában élt, így Ildikó fél éven keresztül utazott az edzésekhez. – A kislányomat itt kellett hagynom minden hónapban több napra. A legjobb kezekben hagytam, a férjem volt ilyenkor vele. Nagyon hálás vagyok neki ezért és a biztatásért, érezte, hogy szükségem van a cél kitűzésére és a küzdelemre.

Tizenhárom éves voltam, amikor édesanyámmal és a testvéremmel elmentünk Nagycenkre, Széchenyi István márványistállójába. Amikor beléptem és megcsapott a lovak, az istálló illata, eldöntöttem, hogy lovagolni szeretnék

– meséli Fonyódi Ildikó.

Nagytétényben, a Dunapart Lovas Klubban kezdett el lovagolni, Nagycenken vett részt első lovas táborában. Hosszú évekig járt vissza, már akkor is a díjlovaglás vonzotta. Volt országos bajnok, sokat és eredményesen versenyzett. Sosem volt saját lova, ami megnehezítette a versenyekre való készülést. Érettségi után Németországban dolgozott két istállóban. Egy évet töltött egy magánbirtokon, ezután Kölnben, a Schmitz-Heinen család díjlovas istállójában helyezkedett el, ahol rengeteget tanult. Amikor visszajött Magyarországra, edzőként és lovasként kezdett dolgozni, közben főiskolára, majd a jogi egyetemre járt. Sokat foglalkozott fiatal és nehéz lovakkal, képzetlen állatokat képzett ki díjlóvá.

Amikor az ember fiatal lóval foglalkozik, először a futószáron tanítja, nyerget, kantárt tesz rá, felkapaszkodik az oldalára, sétál vele. Az a cél, hogy a lónak és a lovasnak is jó élmény legyen minden egyes lépés. Fontos, hogy első perctől kezdve partneri viszonyt építsünk ki a lóval

– magyarázza. A hét majdnem minden napján tanított és edzett, májustól októberig a hétvégénként versenyzett, szalagokat, kupákat nyert. A lovardából ment szülni, mert az utolsó pillanatig edzett. Mentálisan ez sokat segített neki, szerencséje volt, hogy terhesen is sokáig lovagolhatott.

2019-ben egyéves volt a kislánya, amikor nagyon megfájdult a térde. Egy MRI-vizsgálat derítette ki, hogy combcsontjában rosszindulatú daganat van. El kellett távolítani emiatt a combcsont alsó és a sípcsont felső részét, a lágy részeket a combizomból. Tumor-protézist kapott. Újratanult járni, és úgy tűnt, a lovaglásról végleg le kell mondania. – A műtétek után másfél év rehabilitáció következett, de közben óvatosan elkezdtem lovagolni.

Azért ültem lóra, mert szükségem volt rá, hogy elvonja a figyelmem erről a komoly betegségről. Nem akartam betegségtudatban élni. Örömforrás, építkezés és fizikális kihívás volt a lovaglás. Amikor felültem a lóra, eldobtam a mankót és újra tudtam járni.

Először csak sétáltam, majd ügetni, később vágtázni kezdtem. Megerősödtem és szép fokozatosan haladtam. Először a paradíjlovas-minősítés megszerzése volt a cél, ez Olaszországban történt. Az első nemzetközi versenyeredményemmel jutottam ki a dániai világbajnokságra, ahol tartalékos lettem a döntőre – mondja Ildikó. A kvalifikációs küzdelemben 2023 hat legjobb eredménye számított, ez adta a kvótahelyet. Belgiumban rendezték a szezonnyitó versenyt, utána támogatója, Arie Yom-Tov istállójában egy nemzetközi paradíjlovas versenyt Magyarországon, ahol két győzelmet is szerezett Bojengellel. Onnan Olaszországba, Hollandiába, majd Szlovákiába utazott, ahol szintén két győzelemmel zárt. A riesenbecki Paradíjlovas Európa-bajnokság volt a szezon legrangosabb versenye. Végül Hollandiában még két eredménnyel szerezte meg a kvótához szükséges százalékokat. Fonyódi Ildikó úgy tudja, szeptember másodikán kezdődnek a paralimpia lovas versenyei a versailles-i palota parkjában, ami a hosszú, nehéz küzdelem méltó megkoronázása lesz.