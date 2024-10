Beszökött az ősz Vásárhelyre: hetvenedszer várja látogatóit az éves tárlat

Az első Vásárhelyi Őszi Tárlat szervezése óta elmúlt évtizedekben a hazai képzőművészeti életben nagyon sok változás következett be, amelyek lenyomatai megfigyelhetők a kiállítássorozat évről évre változó anyagának tendenciáiban is. Első alkalommal a tárlatot elsősorban helyi alkotókra és folyamatokra fókuszáló kiállításként rendezték meg. Mégpedig abban az időszakban, amikor a szocialista realizmus esztétikai és tematikai alapelvei határozták meg a magyarországi képzőművészeti színtér uralkodó irányzatait. A kimunkáltságot, s nagy technikai és mesterségbéli fölkészültséget igénylő ábrázoló realizmusnak nagy hagyományai vannak Hódmezővásárhelyen és környékén. A XX. század elejének a településhez kötődő alkotói – Tornyai János, Endre Béla, Pásztor János és mások – munkái adják ennek a bizonyítékát.

Az 1970-es, 80-as évekre a tárlat „kinőtte” magát, s városi, megyei, dél-alföldi regionális művészeti eseményből egyre inkább országos képzőművészeti találkozóvá vált. Ennek részeként számtalan művészi intenció és formanyelv, irányultság és alapállás jelent meg az idők folyamán a kiállításokon. A beválogatott művek, ha csak ezen tárlat erejéig is, de jól megfértek egymás mellett a kiállítótérben. Világukban kalandozva megállapítható, hogy reprezentálták az adott kor főbb magyarországi képzőművészeti törekvéseit. Ugyan első hallásra a Vásárhelyi Őszi Tárlatokról a művészetkedvelő érdeklődőnek a táblaképek jutnak eszébe, de komoly grafikai anyagot és plasztikai alkotást is évre évre beadnak, s a zsűri döntésének eredményeként ki is állítanak. Korábban komoly volt a kerámiai anyag is, napjainkban pedig nagy számban vannak jelen vegyes technikával s kísérletező szemléletmóddal és eszköztárral készült alkotások.