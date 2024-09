Csipetnyi Amerika a Maros partján

Ezt a föliratot is igyekeztünk a régi fényképek alapján hitelesen helyreállítani, így az most is látható. Galamb János halála után Galamb Ferenc vette át az üzletet, aki Békéscsabán is nyitott ugyanilyen profilú vállalkozást, és mivel az jobban ment, ezt a műhelyt üzleti megfontolások alapján bezárta. A helyén cipőgyár jött létre, amelyet a kommunizmus időszakában államosítottak