Merényletkísérlet a miniszterelnökségen – ez történt száz éve

Soproni incidens

Szünetel a tanítás a soproni főiskolán, mert a hallgatók jelentős része tiltakozik két zsidó vallású diák miatt, a kormányzat viszont ragaszkodik a tanszabadság biztosításához. A Magyarország november 5-én úgy összegez: „A sopron-selmeci bányafőiskolának – hogy az elején kezdjük – volt két zsidó hallgatója is. Az egyik hallgató édesapja halálfejes levelet kapott, majd a kedélyes tréfa folytatásaként diáksztrájk ütött ki. Végre is »önként« eltávozott a két zsidó hallgató a főiskoláról, amit azóta se nyitottak meg. Nem pedig azért, mert a diákság vonakodik aláírni egy ívet, amely szerint a jövőben respektálni fogja a tanszabadságot és a főiskolát illető egyéb törvényes kormányintézkedéseket.” A lap rávilágít: a botrányt az antiszemita szélsőjobboldaliak idézték elő. „A fajvédelmi konkoly itt derékig nőtt, az agitáció meg lehet elégedve, annál kevésbé az ország, amelynek egyetlen bányászati akadémiáját is be kellett zárni.” A helyzet abszurditására mutatnak rá. A soproni főiskolának van többek között három, szívesen látott török vendéghallgatója, ami örömteli a török-magyar barátság miatt, s mert bizonyíték, hogy olyan magas az iskola színvonala, hogy külföldiek is látogatják. Csakhogy: „Azok élén, akik a zsidó vallású magyar diákokat douce violence-szal (szelíd erőszakkal – a szerző) kiszorították az iskolából, ott volt az egyik muzulmán ifjú is, mint a magyar nemzeti keresztény fajvédelmi gondolat képviselője. És ez nem szatíra, ez valóság. Magyar ifjaknak, magyar állampolgároknak, adófizető, a háborúban sorköteles magyar emberek fiainak mondja az idegen állampolgár, hogy: kívül tágasabb.” November 8-án hírül adja a lap: „a soproni diákok túlnyomó többsége abbahagyja a sztrájkot.” Kiderül:

a sztrájkot megunták és belátják a kormány ellen folytatott harc meddőségét.

Zajlik a házszabály reformjának vitája, amelyben az ellenzék ragaszkodik a parlamenti munka elszabotálásának lehetőségéhez. Az Ujság november 7-én közli: „Megobstruálja ötven ellenzéki képviselő a házszabály-módosítást.” Arról írnak: „az ellenzék zöme bojkott alá vette a házszabály-revíziós bizottságot és hallani sem akar semmiféle módosításról. Legutóbb megbeszélést tartottak az ellenzéki frakciók és abban állapodtak meg, hogy szükség esetén késhegyig menő harcot indítanak a házszabály-módosítás ellen.” Horváth Zoltán bejelenti: az obstrukciótól sem riadnak vissza. „Ezt a mozgalmat, amely a plénum előtt a fizikai önvédelem eszközeit is igénybe fogja venni, a szocialisták fenntartás nélkül támogatják. Ezen kívül Vázsonyi Vilmos és pártjának képviselő tagjai szintén részt vesznek az obstrukciós felvonulásban.” Ily módon mintegy ötven képviselő sorakozik fel a házszabály megújítása ellen.

A soproni bánya- és erdőmérnöki főiskola. Forrás: Fortepan/ Somlai Tibor

Revolveres merényletet kíséreltek meg a miniszterelnökségen – számol be a Magyarország november 9-én. „Ma délben revolverlövések verték fel a miniszterelnökségi palota csendjét. Egy egzaltált ember a tettes, aki magát a Kossuth családból valónak mondja: Pál Sándor 60 éves nyugalmazott gazdatiszt. Revolverrel négyszer rálőtt Barsy Aladár dr. miniszterelnökségi osztálytanácsosra, de a golyók szerencsére nem találtak.”

Kiderül, Kossuth Lajos Tódor hagyatékából akart pénzhez jutni a rokonságra, illetve rossz anyagi helyzetére hivatkozik. Miután azt a felvilágosítást kapja az osztálytanácsostól, hogy Kossuth Lajos fia után csak tetemes adósság maradt, amit az állam fizetett ki, ezt nem hiszi el, s ekkor süti el fegyverét, amit Barsy a lövések eldördülése után kicsavar a kezéből. Az elkövetőt, akit három éve már kezeltek a lipótmezei elmegyógyintézetben, letartóztatják.

