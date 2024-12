Karácsony a pokol közepén

Sztehlo Gábor visszaemlékezését, egyben tanúságtételét olvasva nyolc évtizeddel később mi is átélhetjük, hogy a halál, a sátán, a bűn hatalma mind megtört a karácsonyi angyali üdvözlet valóságán: „Ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet!” Isten szeretete és gondviselése, a Megváltó születése a karácsonyi valóság a pokol közepén is. Ahogy 1944-ben, úgy ma is.

Borítókép: Sztehlo Gábor családja körében. (Forrás: evangelikus.hu ; Ócsai Jánosné tulajdona)