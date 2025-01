Konzervatív szupersztár születőben: Pierre Poilievre

Kilenc év után, márciusban távozik hivatalából Justin Trudeau liberális kanadai miniszterelnök, miután január 6-án bejelentette lemondását, valamint azt, hogy nem indul a legkésőbb idén októberi országos választáson. A liberálisok katasztrofális kormányzásának jelenleg egyetlen nyertese van: az ellenzéki Konzervatív Párt. A CBC News, Kanada legnagyobb hírszolgáltatója számára készült felmérés szerint január végén 98 százalék az esélye annak, hogy a konzervatívok megnyerjék a megmérettetést. A mostani állás szerint 225 főt küldenének a 338 képviselőt számláló alsóházba, az ottawai törvényhozás legfontosabb színterére.

A konzervatívok vezetőjének népszerűsége gyorsan növekszik, Pierre Poilievre (ejtsd: Pier Poáliev) karizmája, energikus, határozott és sokszor remek humorérzékről tanúskodó fellépése mind több választópolgár szimpátiáját vívja ki. Csakúgy, mint a nemzetközi jobboldalét.

Felemelkedéstörténet

Pierre Marcel Poilievre 1979-ben látta meg a napvilágot az Alberta tartománybeli Calgaryban. Születésekor édesanyja mindössze 16 éves volt, és a fiatal lány nehéz anyagi és családi helyzete miatt a szülés után nem sokkal örökbe adta Pierre-t, aki hamar új otthonra talált egy tanárházaspárnál, Marlene and Donald Poilievre-nél. A későbbi politikus így egy középosztálybeli családnál nevelkedett Calgary külvárosában. Felsőfokú tanulmányait a nagyváros egyetemén kezdte meg, ahol nemzetközi kapcsolatok szakon végzett. Érdeklődését hamar felkeltette a politika világa: már 16-17 évesen részt vett kampányokban, ám karrierje akkor indult be igazán, amikor 2003-ban két formáció összeolvadásával létrejött a Kanadai Konzervatív Párt. 2004-től egy Ontario tartománybeli választókerület alsóházi képviselője lett, azóta hét alkalommal választották újra.

Pierre Poilievre egy ottawai sajtóértekezleten 2024 decemberében. (Fotó: Dave Chan /AFP)

A konzervatív politikus a kormányzati munkába is belekóstolhatott: Steven Harper kormányában 2011-től államtitkárként dolgozott, majd 2013 és 2015 között két tárcát is vezetett: a demokratikus intézményekért felelős, majd a munkaügyi és szociális minisztériumot. Trudeau 2015-ös hatalomra kerülésével a konzervatívok ellenzékbe kényszerültek, Poilievre pedig árnyékminiszteri megbízatást kapott. Az elkövetkező évek nem bizonyultak könnyűnek a konzervatívoknak, ám Trudeau nárcisztikus vezetési stílusa, az országra rászabadított woke- és genderőrület, valamint a kontrollálatlan bevándorlás egyre nagyobb tömegeket idegenített el a liberálisoktól. Megnyerték ugyan a 2019-es választást, kisebbségi kormány alakítására kényszerültek. Poilievre ideje 2022-ben érkezett el, amikor is ringbe szállt a konzervatívok vezetői, egyben miniszterelnök-jelölti székéért — és nyert. Az energikus politikus nagy fába vágta a fejszéjét, ugyanis a liberálisok országlása időközben katasztrofális állapotokat idézett elő.