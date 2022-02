Benzingőzben

Kanada a liberalizmus fellegvára, az ott megvalósuló szabadságról álmodnak a világ számos táján. És mit kell tapasztalnunk: mint nálunk 1990-ben a taxisblokád idején, csak épp nem személygépkocsikkal, hanem behemót teherautókkal akadályozzák a forgalmat Ottawában. Justin Trudeau-nak, Kanada miniszterelnökének nem is kell jelentést kapnia a kamionosok akciójáról, elég, ha kinéz parlamenti szobájának ablakán, hogy lássa, miként is áll a főváros központját megbénító mozgalom. A három hete kezdődött tiltakozásban részt vevők száma alig csökkent, ugyanúgy eltorlaszolják az Ottawa központjába vezető utakat, mint az akció megindulásakor. A rendőrök biztos távolságból szemmel tartják a tiltakozókat, de nem avatkoznak közbe. Pedig a miniszterelnök hétfőn elszánta magát: kihirdette Kanada egész területére a szükségállapotot. Édesapja, Pierre Elliott Trudeau – ugyancsak kormányfő – 1970-ben folyamodott hasonló lépéshez, a polgárháborús helyzet szélén lavírozó országban ő a hadiállapothoz nyúlt.

A mostani szükségállapot bevezetésére egy 1988-as törvény ad lehetőséget. Ez rögzíti azt is, milyen körülmények közt van erre mód: ha olyan nemzeti válság alakul ki, amely veszélyezteti az ország fejlődését és a hatalom közbeavatkozási lehetőségeit, akkor lehet ezt meglépni. Trudeau úgy érezte, hogy ennek itt az ideje. Ám a rendőrségnek – feloszlathat bármiféle megmozdulást, az azokon részt vevőket letartóztathatja – tiszteletben kell tartania az alapvető emberi és személyes jogokat. A kormányfő akár a hadsereg erőit is igénybe veheti a belpolitikai válság leküzdésére. „Katonaság bevetéséről szó sem lehet” – ez volt a bejelentés után tartott sajtóértekezleten Justin Trudeau ígérete. Valamit azért a hét eleje óta változott a helyzet: a kamionosok kiterjesztették a blokádot Kanadának az Egyesült Államokkal közös határátkelőire, amelyeket a napokban felszabadítottak. Ám a fővárosban továbbra is áll a bál, a főváros központjában nem lehet közlekedni. Időről időre felbőgetik a motorjaikat, és dobhártyaszaggató dudálásba kezdenek.

Mi volt a kiváltó oka a „szabadságkonvoj” beindulásának? A kormány bejelentése szerint január közepétől kötelező a kamionosoknak felvenni a koronavírus elleni oltást. Sőt azoknak, akik az Egyesült Államokból érkeznek, ráadásul egy PCR-teszttel kell igazolniuk, hogy nem fertőződtek meg, az oltást elutasítók meg automatikusan karanténba kerültek – ezt jelentette be akkoriban a közlekedési miniszter, Omar Alghabra. (A megmozdulás hatására a jövő hónaptól enyhítenek a szabályokon.) A Kanadai Kamionos Szövetség szerint a tüntetésen részt vevők kilencven százaléka be van oltva, így valótlanság őket oltásellenesnek nevezni. Kanadában két éve kemény egészségügyi óvintézkedéseket vezettek be, hogy megpróbálják kordában tartani a járványt. Ez kellett ahhoz, hogy túlcsorduljon a pohár. Ez az akció megfelelő szervezés nélkül nem működött volna, hiszen az ország minden részéből érkeztek magánfuvarozók. Egyes források szerint a kamionosok tavaly év vége óta készültek erre. Októberben született egy elemzés James Bauder összeesküvés-hívő tollából – aki a kormányfőt emberiségellenes vádakkal illeti –, hogy miként lehet megbuktatni a kormányt egy Ottawa elleni kamionkonvojjal. Akkor ez elmaradt, viszont január utolsó napjaiban kivitelezhetővé vált.

Még 2019-ben is szerveztek egy konvojt Ottawába, akkor a francia „sárga mellényesektől” véve az ötletet, így is nevezték magukat. Most más névvel szálltak be gépkocsijaik volánja mögé, Együtt vezetünk (United We Roll) szlogennel, de használják A szabadság konvoja kifejezést is. A teherautó-sofőrök január 28-án az egészségügyi intézkedések összessége ellen tiltakozva, „egyszerű emberek védelmében” szállták meg Ottawa központját. A tartományok nagyvárosaiban is voltak hasonló, de méreteikben sokkal kisebb megmozdulások. Előbb azért álltak ki, hogy a Trudeau-kormány változtassa meg járványrendelkezéseit. Majd a hangsúly fokozatosan átcsúszott a kormány és annak vezetője távozásának követelésébe. Ez mára „Trudeau, takarodj!” jelszóvá lényegült át. A kisemberek véleményét akarják kifejezni a „benzinből élő munkások” szószólói.

A lakosság áruval való ellátásában a kamionos­szakma Észak-Amerikában kulcsszereplő. Ezért bánik a kormányfő úgy velük, mint a hímes tojással, mert esetleg egy erőszakos rendőri fellépés azonnal országos kamionossztrájkot váltana ki, amely még akár a miniszterelnökségének végét is jelentheti. De kik is az Ottawa utcáin tiltakozók? A kormány megítélése nyilvánvaló: törvénytelen rendzavarók, akik a bűvkörébe kerültek a szélsőjobboldali, mindenhol összeesküvést látó, iszlamofób, rasszista, fehér felsőbbrendűséget hangoztató nézetek hirdetőinek. A kis csoport a kormány megdöntésére készül.

Ilyen egyszerű lenne egy összetett tömeg jellemzése? Valószínűleg nem, és ezt alátámasztják a helyi sajtó megítélései is. Az biztos, hogy a szervezés szélsőjobbról indult. Kétségtelen, hogy Ottawában jobboldali tüntetők gyűltek össze, de nem mind szélsőjobboldali – állítja a Devoir napilap. Vannak köztük a kanadai alt-right mozgalomhoz vonzódó emberek, akik a népharag kifejezésének vágya miatt csatlakoztak, mások az ultraliberalizmus ellen jöttek tiltakozni, de a Konzervatív Párt tagjai is megjelentek a tüntetők közt.

A még meglévő hagyományos értékek védelmében szálltak be gépkocsijaikba és csatlakoztak az ottawai menethez. Persze a politikai szándékokról se feledkezzünk meg. A nézeteik propagálásához ragyogó terepet nyújt a tüntetés, hiszen ekkora figyelem a kanadai médiában emberemlékezet óta nem irányult ezekre a gondolatokra. Nemcsak népszerűsítési eszköznek jó ez az akció, hanem pénzgyűjtésre is, amelyből esetleg a jövőben politikai pártot tudnak létrehozni.

De vajon meddig fog tartani a tiltakozó akció? Trudeau „felfegyverezte” magát a szükségállapot kihirdetésével, történjék bármi is. Ám megfigyelők arra figyelmeztetnek, hogy ez kétélű fegyver. Az biztos, hogy a tüntetés feloszlatásával és a kamionok elszállításával már elkéstek. Ha erre kerülne sor, az erkölcsi győzelem mindenképpen a tiltakozóké lenne. Az ottawai kormányfő meg nem a gyors döntéseiről híres. Jelenleg úgy tűnik, hogy kivárásra játszik: egyszer majd megunják, és hazamennek. És ha mégsem? Akkor valamit lépni kell, ugyanis a déli szomszédot, az Egyesült Államokat is elkezdte nyugtalanítani a Kanadában kialakult helyzet: figyelmeztetést küldtek a Trudeau-kormánynak, hogy ideje lenne cselekedni. Talán attól is tartanak, hogy ha sikert érne el az ottawai akció, az délebbre is ragadós lenne. Persze arra nem adnak tanácsot, hogy mit tegyen a csapdába került kanadai kormányfő.

Borítókép: Nem csak szélsőjobboldaliak alkotják az ottawai tüntető tömeget (Fotó: Europress/AFP)