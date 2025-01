Miért is kellene kedvesnek lennie egy nőnek?

– Már az is sztereotípia, hogy egy nőnek kedvesnek kell lennie. Miért, egy férfinak nem kell? Ott kevésbé fontos? – reagál nevetve Mihalik Zsuzsa, az All You Can Move cég ügyvezetője arra a tanulmányra, amely szerint azért nem szeretnek az emberek női vezetőkkel együtt dolgozni, mert kevésbé kedvesek. A Journal of Organizational Behavior and Human Decision Processes című szervezetszociológiai folyóiratban megjelent írás szerint hiába halad a világ, a nőket érintő sztereotípiák mégsem koptak ki.

A kutatásban azt is megállapították: az életkor előrehaladtával a férfiak és a nők is egyre hatékonyabbak a munkájukban, a „gyengébbik nemmel” ugyanakkor nem szívesen dolgoznak együtt. A megkérdezettek mindezt azzal indokolták, a középkorú nők kevésbé szívélyesek, ez a szigor pedig negatívan befolyásolja az előrelépésüket, sok nőnek emiatt rekedhet meg a karrierje. Számszerűsítve: a nőknek 14 százalékkal kevesebb esélyük van arra, hogy kinevezzék őket egy magasabb pozícióra, annak ellenére, hogy jobban teljesítenek és lojálisabbak a céghez.

Jennifer Chatman, a tanulmány egyik társszerzője szerint minden probléma a sztereotípiákra vezethető vissza, egy állásinterjún pedig sokkal nehezebb dolguk van a nőknek, mert egyszerre várják el tőlük a magabiztos vezetői attitűdöt és az érzelmes, melegszívű nőt.

Vezetőnek születni kell

De vajon mi a véleményük minderről azoknak a nőknek, akik a főnöki székben ülnek? Érte-e őkek hátrány a nemük miatt, nehezebben kapaszkodtak-e fel a ranglétrán? Valóban szigorúbbak és kevésbé kedvesek-e? – Amikor egyetemistaként idegenvezetőként dolgoztam, az első napon kiborulva, sírva mentem haza, mert kikészített a sofőr, zrikáltak az utasok, pedig egyébként nagyon szerettem a munkám. Ekkor kerültem először válaszút elé: vagy beleviszem az érzelmeimet a munkába és mindig kiborulok, vagy pedig feladatként tekintek rá – idézi fel Mihalik Zsuzsa, aki azóta megtanulta, minek adhat helyet az irodában, és mi az, amit otthon kell hagynia. – Bizonyos dolgokat, érzéseket, amelyeket egyébként nőként felvennék a munkán kívül, azt a munkámban, vezetőként megtanultam ajtón kívül hagyni. Szerintem óriási hiba, ha egy vezető nem sorjázza le magáról a személyes érzéseit, hiszen nem róla kell szólnia a napnak, hanem arról: felelősséget vállal a munkatársaiért– fejti ki, hozzátéve:

menedzser bárki lehet, de meggyőződésem, hogy vezetőnek születni kell. Olyan tulajdonságainak kell lenniük, amelyek nem tanulhatók, nem szocializálhatók, hiszen nem mindenkinek komfortos a döntéshozatal és az azzal járó felelősség, sokszor konfliktusokat is föl kell vállalni, és határozottan, magabiztosan kell vezetni a hajót. Ettől magányos a vezetői lét.

Mihalik Zsuzsa. Fotó: Ladóczki Balázs

Az AYCM ügyvezetője ugyanakkor hozzáteszi, tény, hogy a női vezetőkben ott bújik az anyai ösztön is. – Akár a gyermeknevelésben, itt is fontos a határhúzás. Egy gyermek is akkor érzi magát biztonságban, ha tudja a szabályokat, tudja, meddig mehet el, de a kettő között van szabad tere. Ez pontosan így működik a munka világában is, a vezető-munkatárs tengelyen, ahol a következetesség és a rugalmasság jól megfér egymást mellett – tanácsolja Mihalik Zsuzsa, aki szerint ha egy vezető belátja, hogy megtérül, ha a munkavállaló jól érzi magát, akkor nyert ügye van. – Nincs annál nagyobb elismerés, amikor egy főnök azt látja, a dolgozói jól vannak. Egy vezetőnek olyan munkakörnyezetet kell teremtenie, ahol az alkalmazottak lelkileg és szellemileg is ki tudnak teljesedni. Ezt csak úgy lehet elérni, ha a kollégák tudják, nem kell a székükbe kapaszkodniuk, nem félnek a hibáktól. Az innováció legnagyobb ellensége a félelem. Én mindig magamból indultam ki, és feltettem azt a kérdést, hol éreztem magam a legjobban, milyen körülményeket kell teremtenem, hogy a csapatomból a legjobbat tudjam kihozni? – jelzi, elárulva, nemrég megkapták a Családbarát Munkahely tanúsító védjegyet.