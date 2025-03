Véget ért a legendás magyar porcelánmanufaktúra története

Bezárt az egyik utolsó nagy múltú, hazai porcelánfestő üzem, a Magyar Örökség Díjjal kitüntetett Kalocsai Porcelán Manufaktúra, ahol 1971 óta foglalkoznak magas minőségű, gazdagon díszített kézi festésű porcelántermékek készítésével – derült ki nemrég.

Gazdag múlt, kilátástalan jövő?

A porcelánfestés, később kiegészülve a porcelángyártással, komoly, több mint félévszázados hagyománnyal rendelkezik és a népművészettel együtt meghatározó szerepet játszott, játszik Kalocsa életében. Hosszú időn keresztül a város egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága volt a Kalocsai Porcelán Manufaktúra, amelyet 1971-ben alapítottak az Alföld Porcelángyár leányvállalataként. Azóta foglalkoznak kézi festésű porcelántermékek készítésével.

A műhely a rendszerváltozás után pár évvel, 1994-ben került a dolgozók tulajdonába. Csaknem harminc éve, 1996 óta a porcelángyártást is beindították. A hosszú évek során számtalan ajándék- és használati tárgy került ki a manufaktúra dolgozóinak kezei alól. Az üzem fénykorában évente jarminc tonna, összesen 220 ezer különféle, kézzel festett porcelánterméket készített.

A Kalocsai Porcelán Manufaktúra 2022-ben kapta meg a Magyar Örökség Díjat, amellyel az intézményben folyó szakmai munkát ismerték el.

Úgy vélték, az itt dolgozó mesterek, a kézműves porcelántermékek készítésével annak ellenére is sokat tesznek a kalocsai motívumvilág megőrzéséért, hogy már egyre kevesebben foglalkoznak ezzel. A rendszerváltás után ugyanis még több mint száz, néhány éve már csak tíz porcelánfestő ragadott ecsetet reggelente.

Végül pedig úgy tudni, már csak öt szakember maradt, de már ők is csak február végéig dolgoztak. Pedig akad közöttük olyan, akinek fiatal korától kezdve ez volt az első munkahelye. A porcelánfestő szakemberek elbocsátásával egy olyan szakma is kihalhat a térségben, amelynek képviselői nagyban hozzájárultak Kalocsa ismertségének növeléséhez. A manufaktúra megtartása már csak azért is fontos küldetés, mert ez az ország egyik utolsó porcelángyára, ahol még kézzel festenek.

De mi vezetett ehhez a helyzethez?

Helyiek szerint talán amiatt alakulhatott ki a mostani helyzet, mert a termékeknek nem volt meg az állandó magyarországi piacuk, pedig a város jól ismert hungarikumát, a kalocsai motívumokkal díszített porcelánokat még a külföldiek is nagyon kedvelik, különösen a japánok és a kínaiak.

Szentesi Ágnes, az egykori ügyvezető, aki 1984-től 2009-ig irányította a céget, éveken át tartó anyagi nehézségekről beszélt. A volt ügyvezető úgy fogalmazott, csoda, hogy a nehéz gazdasági körülmények között eddig folyamatosan működni tudott az üzem, amelynek kálváriája visszanyúlik a rendszerváltozás utánra.

A 90-es években ugyanis eladták azokat a kereskedelmi cégeket, nagy fővárosi üzleteket, amelyek a népművészeti termékeket árusították. Később, a válság ideje alatt az amerikai bérmunka is befejeződött, amellyel ekkoriban a téli időszakot áthidalták, amíg nyaranta újra meg nem érkeztek a külföldi csoportok – sorolta a megpróbáltatásokat.

Senki sem gondolná, hogy a festés mellett mekkora változás volt a porcelángyártás bevezetése, egy új iparág megteremtése, mindezt kis szakmai stábbal. Gázkemence-építés, új elektromos kemencék beállítása, mindezt saját erőből, hiszen akkor még semmilyen pályázati lehetőség nem volt

– idézte fel Szentesi Ágnes az embert próbáló időszakot.

Több lábon álltak, de hiába

Az egykor ügyvezető szerint a porcelángyártás bevezetése nélkül még hamarabb bekövetkezett volna a mostani helyzet. Mint mondja, a vezetés mindent megtett, igyekezett „több lábon állni” és az új termékek és stílusok – a barokk motívum, majd a kályhacsempegyártás – néhány évvel ezelőtti bevezetése egy ideig segített is. A menedzsment 2017-ben egy pályázatot is elnyert a kalocsai porcelán megismertetésére és népszerűsítésére a külföldi piacokon és egy ideig rendszeresen érkeztek turistacsoportok is üzemlátogatásra a manufaktúrába.

Próbáltak a japán piacra is bejutni, de nem sikerült, mert a porcelán csomagolása, szállítása nagyon megdrágította a termékek árát, így a japánoknak csak úgy tudtak kalocsai porcelánt ékesíteni, ha látogatóba jöttek és kisebb mennyiségben elvittek magukkal, amellyel viszont hosszú távon nemigen lehetett tervezni.

Új négyszögletes, modern formavilágú, a mai kor ízlésének megfelelő termékcsaládot is fejlesztettek, de úgy tűnik, hogy ez sem volt elég a sikerhez.

A korábbi ügyvezető a fennmaradás érdekében igyekezett lobbizni azért, hogy a kézi festésű termékek forgalmi adóját csökkentsék, amely a kézimunkák után járt volna, de mivel a porcelánt ipari terméknek minősítették, javaslatukat annak ellenére lesöpörték, hogy a termékek teljes egészében kézzel készültek: kézzel öntötték és festették azokat.

Mára a nagy múltú porcelánfestő manufaktúrák közül – a Herendi Porcelánmanufaktúra mellett – csak a kalocsai porcelánfestő működik Magyarországon, de úgy tűnik, most ez is bezár.

Mi történhet, mik a kilátások?

Bár pontos összeget nem tudni, de helyi hírek szerint mostanra jelentős tartozást halmozott fel a Kalocsai Porcelán Kft., amely a bezáráshoz vezetett, a budapesti tulajdonos pedig árulja az épületet.

Szentesi Ágnes azt mondja, bízik benne, hogy az üzem értékesítésekor egy olyan stábhoz kerülhet, amelyik a városvezetés és a helyi kereskedelmi kamara segítségével, a meglévő alapokra építve újra tudja gondolni, talpra tudja állítani a nagy múltú porcelánfestő üzemet. Úgy tudni, az elmúlt napokban a városvezetés tárgyalást kezdeményezett több potenciális befektetőjelölttel. A nyitottság meg van, a legfrissebb hírek szerint több helyi vállalkozó is látna fantáziát a beruházásban, de egyelőre messze még a megoldás: a tulajdonos ugyanis igen magas áron, a jelenlegi piaci árak duplájáért kínálna megvételre a manufaktúrát.

Egy helyi vállalkozásfejlesztő szakember szerint manapság szinte lehetetlen a kínai árudömpinggel, a gyártósoron tömegében készülő, matricázott porcelánokkal versenyezni. Úgy véli, nem biztos, hogy egy vállalkozónak önmagában megéri újjáéleszteni a Kalocsai Porcelán Manufaktúrát. Viszont brandépítésre, piacszerzésre, egy működő vállalkozás alágaként kiválóan lehetne használni, támaszkodva a közeljövőben nagy számban Magyarországra érkező kínai turistákra, Kalocsára utaztatásukra. A szakember szerint a vállalkozás beindításához mindenképpen szükség lehet külső forrásra vagy pályázati pénzre, de reményre adhat okot, hogy van érdeklődő, így talán megmenekülhet a legendás porcelánfestő műhely.

Borítókép: Kalocsai porcelán festése (Fotó: Facebook)