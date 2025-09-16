Einstein és a táguló világegyetem atyja

A huszadik század legnagyobb – Einsteinhez, Heisenberghez, Hubble-hoz, Hawkinghoz mérhető – fizikusai és kozmológusai között tartja számon a csillagászat, űrkutatás iránt érdeklődők széles köre Alekszandr Friedmann orosz matematikust, fizikust, kozmológust. Az 1920-as évek első felében publikált tanulmányai alapján ő tekinthető a táguló világegyetem „atyjának”, bár már fiatalon elhunyt száz éve, így nem láthatta a mindenség átfogó elméletére vonatkozó egyenleteinek sikerét és a kozmológia történetében egyre növekvő jelentőségét.

Ki volt Alekszandr Alekszandrovics Friedmann? Szentpéterváron született 1888-ban, és Leningrádra átnevezett szülővárosában halt meg 1925. szeptember 16-án. Édesapja balett-táncos volt, édesanyja zongorista. Kitűnő tanuló volt, mind a középiskolában, mind pedig a szentpétervári állami egyetemen, ahol 1906-tól 1910-ig matematikát tanult. Részt vett Paul Ehrenfest modern fizikai szemináriumain is, ahol a kvantumelméletet, a relativitáselméletet és a statisztikus mechanikát tárgyalták. Elméleti és alkalmazott matematikából 1914-ben szerzett mesterdiplomát, s kutatásai kiterjedtek a repüléstanra, a Föld mágneses terére, a folyadékmechanikára, az elméleti meteorológiára is. Az egyetemet elvégezve 1913-ban a pavlovszki Légkörkutató Obszervatórium munkatársa lett, ahol meteorológiát tanult.

A következő évben Lipcsébe ment, hogy a norvég Vilhelm Bjerknesnél, a kor vezető elméleti meteorológusánál tanuljon. Számos léghajórepülésen vett részt, hogy meteorológiai megfigyeléseket végezzen, de amikor kitört az első világháború, Friedmann önként jelentkezett az orosz légierőhöz, ahol műszaki szakértőként és bombázópilótaként teljesített szolgálatot. 1915 után aerodinamikáról tartott előadásokat pilótáknak, 1916-ban pedig a kijevi központi repülőállomás vezetője lett, majd azzal együtt Moszkvába költözött. Az állomás az 1917-es orosz forradalom után feloszlott, és Friedmann 1918-tól 1920-ig a Permi Egyetemen az elméleti mechanika professzoraként dolgozott. Miután a Vörös Hadsereg elfoglalta Permet, és a polgárháború túlságosan megnehezítette az életét, visszatért Szentpétervárra (az akkori Petrográdra), ahol a Központi Geofizikai Obszervatóriumban kapott állást, egyúttal ő lett az orosz geofizikai és meteorológiai folyóirat főszerkesztője. Egyidejűleg több más tisztséget is betöltött: a Petrográdi Egyetem matematika- és mechanikaprofesszora, a Petrográdi Politechnikai Intézet fizika- és matematikaprofesszora, a Petrográdi Vasútépítési Intézet, a Tengerészeti Akadémia és az Optikai Intézet kutatója is volt.