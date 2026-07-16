Tágra nyitott ablak — a Szentszékkel senki nem szállhat szembe

Természetesen mint minden reformot, ezt sem fogadta el mindenki. A X. Szent Piuszról elnevezett svájci közösség tagjai úgy érzik, a szentegyház túl messzire ment a változtatásokkal, nem a külsőségekről szól a szentmise, hanem a lelki tartalomról. Álláspontjuk szerint nem az egyháznak kell a hívek felé fordulnia, hanem a hívek feladata egyénileg megélni a szentmiseáldozatot, vagyis az ablakok ilyen mértékű kinyitása túlzás volt. A régi rítusú, tridenti szentmise során a pap latinul, a híveknek háttal áll, az oltár felé fordul, hiszen ő mutatja be az áldozatot, amire Jézus utasította. Ez ma sem tiltott, a latin szentmisék hagyománya megmaradt, de a nemzeti nyelvű misézés az alapvető szokás manapság, ahol párbeszéd alakul ki a hívek és a pap között. Az SSPX tagjai pedig úgy érzik, maradnának a régi módszernél: a megváltást keresni kell, nem pedig a Megváltó keresi a népet.

Az utolsó királypápa

Az egyház központosított és hierarchikus rendszere ezt nem tűrheti, hiszen minden kilengés a pápai hatalmat gyengíti, megkérdőjelezve az elsőséget, a bíborosok és a pápa döntéseit. XIV. Leó pápa pedig a II. vatikáni zsinat örököse, ahogy az összes elődje is VI. Pál óta. II. János Pál pápa két okból választott magának kettős nevet. Egyrészt elődje, a mindössze egy hónapig a trónon ülő I. János Pál iránti tiszteletből, másrészt a zsinatot lefolytató János és Pál pápa örökségeként. A lengyel egyházfő volt az, aki a reformokat meg is valósította, aki élőben tapasztalhatta meg, milyen, amikor a pápa a trónról a hívek közé megy. A pápák kétezer éven át nem utaztak, a régi időkben gyakorlati okokból — nehézkes volt —, később pedig azért, mert semmi okuk nem volt ellátogatni távoli vidékekre. Azt tartották, aki az egyház tagja akar lenni, az dolgozzon meg érte. XII. Piusz az utolsó királypápa, akit felszentelésekor, 1939-ben trónon körbevittek a Vatikánban, de ő volt egyben az első, aki már rádión beszélt a hívekhez.