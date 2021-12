A legkegyetlenebb kínzási módszerek a történelem sötét bugyraiból

Az io9 blog által összeállított legborzasztóbb történelmi halálok listájának élén Dózsa György áll, akit megsütöttek, és társainak kellett megenniük. Az 1514-es parasztlázadás vezérét nemesi ellenfelei izzó vastrónra ültették. A szolgák fogókkal tépték húsát, és megsütötték, amit Dózsa lázadótársaival etettek meg.

Szintén borzasztó módon lelte halálát Drakón, aki a drákói szigorról, azaz rendkívül kemény törvényeiről vált ismertté. Kr.e. 590-ben a hatóságok éppen őt ünnepelték volna, de a tömeg – amely elismerése jeléül köpenyeket és ingeket dobált rá – megfullasztotta a híres törvényhozót.

I. Henrik király 1135-ben ingolából (orsóhalból) készült "finomság" elfogyasztásától halt meg, egy nagy dínomdánom után, ételmérgezésben. Kr. e. 522-ben II. Kambüszész perzsa király magát sebezte meg a késével: a combjába vágott bele.

Akragasz város uralkodója, Phalarisz (vagy Fálarisz) a Kr.e. 6. században állítólag kisgyerekeket is megevett, és kedvenc kivégzési módja ellenségeinek egy bronzbikában való megsütése volt. A szoborban elhelyezett kürtnek köszönhetően a kivégzés áldozatának fájdalmas kiáltása a bika bőgéseként volt hallható. Fálarisz első ilyen áldozata állítólag maga a bikát megalkotó művész, Perilaosz volt. Tizenhat évnyi szórakozás után azonban őt magát is ebbe a furcsa kondérba rakták be, majd alágyújtottak a lázadók – ismerteti az Origo összeállítása.

Iovian római császár úgymond "grillezés" közben lelte a halálát. Máig nem tisztázott, hogy a saját szobájában szénmonoxid-mérgezésben, esetleg mérges gázok belélegzésétől vagy mérges gomba elfogyasztásától halt meg. Caracalla római császárt a saját testőrei szúrták szíven, amikor egy út szélén vizelt.

Fálarisz bezáratja Perilaoszt alkotásába (Pierre Woeiriot rézkarca a 16. századból) [Forrás: Wikipédia]

Egy másik római császárnak, Galeriusnak a nemi szervét rágták szét a férgek.

A 77 éves Tiberius római császárnak viszont éppen az okozta a halálát, hogy nem halt meg. Már halottnak hitték, és megválasztották utódját, Caligulát, amikor Tiberius egyszerűen felébredt "halálos ágyán". Ekkor Caligula egyszerűen megfojtotta egy párnával.

Valerianus római császár sem járt sokkal jobban. A perzsa Sapur fogságába esett, és aranyat itattak vele, méghozzá forró, olvasztott aranyat. Így járt sok évszázaddal később, a 16. században Ecuador spanyol kormányzója is. Az internetes oldal szerint a legborzalmasabb kínhalált a magyar parasztháború vezére, Dózsa György szenvedte el, akit tüzes trónon megégettek.

Borítókép: Dózsa György kivégzése (Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár)