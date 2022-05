„Katonává kell lenned” – A huszártiszt Görgey

„1842. november hó elején századunk Alsó-Ausztriába a Duna mellé Mauthausen és környékére lett téli szállásra kvártélyozva. Ez időben volt szakaszparancsnokunk Görgey Arthur főhadnagy, a ki Bécsből a magyar testőrségtől lett hozzánk áthelyezve. Mint ordonnáncz több hónapon át voltam szolgálattételre mellé rendelve. Igen szigorú tiszt volt, kitűnő katona és képzett ember.

Engem igen szeretett, különösen lovaglási tehetségemért. Görgey szigorúságához még hozzájárult Párosi szakaszkáplár szigora; minek következtében egy alkalommal Molnár Pista és Hajós Laczi közhuszárok a velök szemben tanúsított méltatlan bánás folytán arra a szerencsétlen gondolatra jöttek, hogy Görgeyt és Párosit elemésztik. Egy szombati napon Molnár és Hajós két-két pisztolyt magukhoz vévén, beültek a szomszéd falu kocsmájába, hol néhány pohár sör fellett töltötték az éjszakát, de teljesen józanok maradtak.

Reggel egy közlegény társuktól megizenték határozott szándékukat: Görgey Párosinak azonnal megparancsolta, hogy négy huszárt és egy fraitert [azaz őrvezetőt] vegyen magához a két huszár letartóztatása végett. A kirendelt őrjárat, – melynek tagja én is voltam – Görgey vezetése alatt azonnal elindult.” – olvashatjuk marosjárai Rozsnyay Pál huszár – 1849-ben Hunyadi-huszár főhadnagy – visszaemlékezés-töredékében az események alapját, amely a Pesti Naplóban jelent meg 1898-ban.

„Megtudjuk azután a további részletekből, hogy Molnár tette az első lövést és másodszor is ő lőtt s hogy végre a Rozsnyai Pál golyója volt, a mely Molnárt leterítette... Hajós, a másik szerencsétlen, aztán megadta magát és a haditörvényszék 16 évi várfogságra ítélte.” Görgey István összegezte az eset tanulságait: „Íme! nem mindennapi esemény egy alantas katonatiszt életében; – kivált békeidőben. Bátyámra nézve egész életére kiható.

Legalább is oly eset, mely ugyancsak képes egy 24 éves fiatal embert megpróbálni, eszét, szívét, hidegvérét, biztos elhatározását, rettenthetlenségét.

A maga huszárszakaszával fölebbvalóitól mérföldekre távol exponált helyzetben – oly váratlan esetben, hol magát hirtelen feltalálni, önállóan gondolkodni és saját felelősségére rögtön cselekedni kell, – mert minden haladó új percze a tétlenségnek vagy tétovának vagy éppen megrettenésnek könnyen oda viheti a dolgot, hogy nagy arányokat ölt a desertio és mind több-több emberéletbe kerül a bomladozó fegyelemnek okvetetlen megejtendő helyreállítása: ily helyzetben Görgey Arthur nem haboz, mert tudja, mi a törvény, mi az ő jogköre és mi a kötelessége s ő nem retten vissza e nehéz kötelesség teljesítésétől – megyen és önélete koczkáztatásával saját felelősségére cselekedvén, e határozott föllépése által elfojtja csirájában a veszélyt.

Voltak tiszttársai és fölebbvalói közt egyesek, neki nem jóakarói, a kik eljárásán magasra fölrántott szemöldökkel és kárörvendő álsajnálkozással fejőket csóválták az eseten. A jelentés a maga fokozatos szolgálati útján fölment a legfelsőbb instantiáig. Ott aztán Görgey Arthur főhadnagy eljárását correctnek találták. (…) Mindazáltal bátyám ezen határozott föllépése nem mulaszthatá el, neki az ezredben, sőt ennek körén túl is, hol az esetről hivatalosan vagy máskép tudomást vettek – hírnevét megállapítani és nem a hátrányára.

Ez egészen természetes. A hiú fölületes ember önpróba nélkül vajmi könnyen elkérkedik, hogy ő soha semmitől meg nem retten; ha jó- hiszemben is: túlbecsüli az erejét. Az önmaga iránt szigorú, lelkiismeretes, de bátor ember próbára teszi önmagát, úgy keresi önereje határmesgyéit és ezeken belül lép fel az életben mindenkor önbizalommal. Ezért hiszem én, hogy az a próba a halálveszélylyel szemben, melyet Arthur bátyám 1842-ben a wartbergi kocsma ostrománál jól megállott, kiható volt egész életére.”

Igaza volt, hiszen bátyja 1848–49 kritikus pillanataiban úgy lépett fel, mint 1842. december 4-én: elébb szép szóval, majd annak hatástalansága esetén a legkíméletlenebb szigort alkalmazva.

„Egész áldott nap lovagolok és lövöldözök – utóbbit csak akkor ha itthon vagyok” – írta egyik levelében öccsének. Huszárjai körében rájött arra, hogy a magyar katonák esetében „gyakran a letett eskü a hazaszeretettel összeütközésbe jönni”. Egyre jobban gyötörte a honvágy, szorosnak érezte a huszár főtiszti dolmány gallérját, és atyjához intézett egyik leveléből kiderül:

„Valahányszor Pista leveleiből csak valamit is megtudok hazámfiai törekvései felől: mindjárt könnyebb a szíven. Már arra gondoltam, hogy egy magyar napilapra előfizessek; de mikor gázsijából él az ember, az ily vágyakról le kell mondani. Óh, bárcsak ezredünk Magyarországba jönne!”

Huszárok és ulánus a császári-királyi hadseregből. Rudolf von Ottenfeld színes litográfiája (Forrás: Wikipedia)

Hazavezénylésükre azonban hiába várt, ezredüket a csehországi Klattauba vezényelték át, s aztán 1843-ban arra az elhatározásra jutott, hogy megrendeli Kossuth Pesti Hírlapját – ehhez viszont Bécsből kellett engedélyt kérnie, amiről felháborodottan számolt be öccsének, aki szorgosan tudósította az itthoni eseményekről.

E testvéri levelek is közrejátszottak abban, hogy mindinkább a kossuthi magyar reformellenzék követelései váltak számára szimpatikussá. Öccse egyik „országgyűlési vázlatát” még fel is olvasta bajtársának, draskóczi és jordánföldi Ivánka Imre hadnagynak, aki iskolatársa volt Tullnban – és 1848 őszén ezredesként esett a császáriak fogságába. Ezredéből még jóban volt Gärtner (1848-tól Kökényesi) Szaniszlóval is – aki 1849-ben alatta küzdött hadosztályparancsnokként, ezredesi rendfokozatban.

Mivel atyja miatt katonáskodott, annak halála után szabadulni igyekezett e „marionettpályától”. Szerette volna nőül venni Medgyasszay Friderikát, ám kiderült, még nyugalmazott tisztként is kötelező a kaució. Kilépési szándékáról 1845. május 18-i levelében számolt be Guidónak:

„Hímezés nélkül nevén nevezem a gyermeket: én legkésőbben augusztus havában katonatiszti rangom megtartása nélkül quietálni szándékozom és más kenyérkereset után nézni. Indító okaim; mostani pályám elleni mély ellenszenvem, mely ezred-segédtiszti szolgálattételem rövid ideje alatt — a hol első kézből kapom minden piszok bűzét az orromba, s a hol tulajdonképen csak arravaló vagyok, hogy azt én meg is emésszem — elképzelhetetlen fokra hágott.

Ez az indok azonban híjába ösztökélne, ha ennél erősebb más okok nem járulnának hozzá, úgymint: egy ellenállhatatlan vágy Magyarország, hazám felé, melytől mostani állásomban örökre távol kellene élnem, minthogy ezredünket (a Nádor-huszárokat) a magyarok iránti erős rokonszenvvel vádolják. Továbbá: vágyódásom egy tevékenyebb szabadabb élet után, oly viszonyok után, melyek nem kényszerítenek fölebbvalóim közül az olyanoknak is, kiket megvetni van okom, kiket mint becsületes ember meg kell hogy vessek, a tiszteletnek külső nyilvánításával hódolni és igen gyakran a legnemesebb erőmet az ő oktalanságuknak vagy rossz akaratuknak áldozni fel.

És végre: szent kötelességem F… káról [Friderikáról] gondoskodni. Ezen utolsó indok a zárkő a boltívben és még ha mind a többi okaimat egy nagyobb fokú kedélyhangulat rovására találod is róni: ez dönt a fönti elhatározásom mellett.” Döntésében az is közrejátszott, hogy a prágai munkásmegmozdulás leverésében ezrede is karhatalmi feladatokat kapott, amely tiszttársaival együtt őt is elgondolkodtatta: vajon idehaza is bevetnék őket, saját véreik ellen? Bátyja próbálta maradásra bírni, de nem sikerült.

1845. július 31-én a kiváló minősítésű főhadnagy, aki „kitűnőleg, híven, becsülettel, buzgalommal szolgált s ezen idő alatt előljáróinak legteljesb megelégedését és tiszt-társainak kiérdemlett becsülését bírta”, rangja megtartása nélkül lépett ki a császári-királyi ármádiából. Úgy hitte, örökre levetette az uniformist és a szolgálati kötelmeket. Nem így történt.

Alig három esztendő múltán, 1848 júniusának közepén a haza hívó szavára ismét derekára csatolta szablyáját és felöltötte a piros zsinóros, kávébarna honvédtiszti atillát. Pályája szédítő módon ívelt felfelé: századosból négy hónap alatt avanzsált tábornokká, és katonai sikerei révén valósággal bálványozták.

E fényes karrier Világos után kettétört, amikor Kossuth igaztalanul rásütötte az áruló szégyenbélyeget. Hosszú élete során még megadatott neki a lassú erkölcsi rehabilitáció, s nem csak akkor volt igaz, de most is helytálló az a megállapítás, miszerint 1848/1849-es páratlan hadvezéri zsenialitásának fényében számunkra ő a magyar katonai Géniusz eleven megtestesítője.

A szerző Babucs Zoltán, a Magyarságkutató Intézet munkatársa

Az eredeti írás IDE kattintva érhető el.

Borítókép: Görgey Artúr. Alois Beer felvétele. Klagenfurt, 1867 (Forrás: Wikipédia)