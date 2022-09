Az ózonbontó anyagok légköri csökkenése miatt gyógyul az ózonréteg

Idén júliusban jelent meg az a meghökkentő hír, hogy a trópusok felett legalább az 1980-as évek óta nyitva lehet az az ózonlyuk, amit csak most fedeztek fel a tudósok. Az AIP Advances folyóiratban közzétett adatok alapján a trópusi ózonlyuk nagyjából hétszer akkora, mint ami az Antarktisz felett található. Mivel ezt a régiót sokan lakják, így a megbetegedések kockázata is nagyobb ezeken a területeken. „A Föld népességének nagyjából fele lakik ebben a zónában” – mutatott rá a problémára Qing-Bin Lu, a Waterloo Egyetem tudósa, akit a hvg.hu idézett. Mivel sosem záródik be, így a trópusokon lévők komoly ultraibolya-terhelésnek vannak kitéve.

