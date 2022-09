Negyven dengue-lázas esetet találtak az idei nyáron Franciaországban

Sokféle betegséget terjesztenek

A szúnyogok számos fertőző betegséget terjesztenek, beleértve a maláriát, a nyugat-nílusi vírust, a sárgalázat, a zikát és a chikungunyát. Ezek a betegségek azokon a területeken elterjedtek, ahol szúnyogok is élhetnek. Az élőhelyek gyakran trópusi területek. Az éghajlatváltozás jelentős hatással van és továbbra is hatással lesz az állati populációra szerte a világon. A modellek szerint a változó hőmérséklet és csapadék Afrikában olyan élőhelyeket teremt, amik alkalmasak a szúnyogok szaporodására. Emiatt 2050-re akár 25 százalékkal is nőhet a sárgaláz okozta halálozások száma. 2030-ra a malária által veszélyeztetett népesség Afrikában több mint nyolcvanmillióval nő.