Szívet pezsdít a jeges vízben való úszás – de csak mértékkel

Milyen hatással van a jeges úszás az immunrendszerre?

Dennis Thomas, egy szoftvercég menedzsere 35 éve úszik jeges vízben.

– A jeges úszás egyfajta megtisztulás és tudattisztítás, mert a hideg vízben nem tudok semmi aggasztóra gondolni – idézte szavait a webmd.com portál.

Úgy tűnik, hogy egy új norvég kutatás megerősíti azt, amit Thomas és társai régóta igaznak hittek. A UiT The Arctic University of Norway és a University Hospital of North Norway kutatói 104 tanulmány szisztematikus áttekintése után arra jutottak, hogy a hidegvízi úszások és az azokon alapuló terápiák jelentős fizikai és mentális egészségügyi előnyökkel járnak.

A kutatást koordináló James Mercer, az UiT munkatársa szerint az évek során számos kisebb tanulmány utalt a hidegvízbe mártózás előnyeire. Az új áttekintés azonban az egyik legátfogóbb értékelés ebben a témában.