Beethovennel javítana a fiatalok viselkedésén a McDonald’s

Az évek során mindenféle módszert bevezettek a probléma megfékezésére, beleértve az étteremben megszólaló zenék popról klasszikusra történő váltását. Shepherd’s Bush-i McDonald’s bebizonyította, hogy ez a módszer meglepően hatásos.

A londoni kirendeltség 2018-ban megszüntette az ingyenes wifit is, miután az előző évben 71 bűncselekmény történt náluk. Az étterem tulajdonosa az új módszer bevezetését a következőképpen magyarázta:

A rendőrséggel és a helyi önkormányzattal együttműködünk, hogy együtt sikerüljön leküzdeni a tartós antiszociális viselkedést. Úgy gondoltuk, ha bizonyos időszakokban komolyzenét játszunk, az nyugtatóan hat a vendégekre. A tapasztalatunk azt mutatja, hogy ez a módszer nagyon jól működik, pozitívan fogadták a vendégeink. Fontolgatjuk, hogy hol tudnánk még bevezetni.

Az Egyesült Királyságban számos tulajdonos fontolgatta a szokatlan stratégia elfogadását az évek során, és úgy tűnik, hogy a walesi wrexhami McDonald’s most ugyanezt teszi. A helyi rendőrség a The Sunnak nyilatkozva elmondta, hogy a fióktelep munkatársait a közelmúltban pénzérmékkel dobálták meg. Ezért a vezetők úgy döntöttek, hogy a 24 órás Wrexham Maccies 17 órától elkezdi Beethoven szimfóniáit és más klasszikus slágereit sugározni és estére kikapcsolják wifiszolgáltatásukat is.

A komolyzene megnyugtatóan hat a vendégekre. Fotó: Wikipédia

Luke Hughes rendőrfelügyelő a következőt mondta a portálnak: „Hacsak nincs néhány helyi és rakoncátlan Beethoven-rajongó, ez a megoldás eltántoríthatja a garázda elemeket.”

A McDonald’s korábban is beszámolt már az egyedülálló technika sikeréről:

Korábban teszteltük a klasszikus zene hatásait, néhány éttermünkben alkalmaztuk ezt a megoldást. Tapasztalataink szerint ez az újítás elfogadhatóbb viselkedésre ösztönöz.

De nem ez az első alkalom, hogy a klasszikus zenét bűnözés elleni küzdelemre használják. Aki járt Londonban, valószínűleg hallotta, hogy a metró állomásain is, időközönként klasszikus zenét játszanak. Az eredetileg 2007-ben létrehozott kezdeményezés sikeresnek bizonyult – 18 hónap alatt a rablások száma 33 százalékkal, a személyzet elleni támadások száma 25 százalékkal, a vandalizmus pedig 37 százalékkal csökkent – olvasható a Ladbible.com írásában.