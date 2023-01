Így maradjunk mozgásban a szabadban télen is

Akaraterő, elszántság, kitartás és némi őrültség is kell ahhoz, hogy télen is a szabadtéri testmozgás mellett döntsünk. Megéri, hiszen az edzőtermi futópadozás nem kárpótolhatja a kinti hidegben futást, amely megvéd a hangulatingadozás és a súlyfelesleg ellen is.

Ha megfogadjuk az alábbi tanácsokat, garantálható, hogy megbetegedés és sérülés nélkül „ússzuk meg” a téli sportolást. Sőt még élvezni is fogjuk – írja a Csupasport.

1. Öltözzünk szárazon, ne csak melegen!

Jeff Galloway korábbi futóolimpikon úgy véli, az átizzadt futóruha több hátránnyal is jár, többek között hamar fázni kezd benne az ember, sőt fokozza a hipotermia (kihűlés) kockázatát. Ezért, bármilyen furcsán hangzik is, kerüljük a pamutból készült ruhaneműt, és inkább vegyünk fel műszálas termékeket, amelyek nehezebben nedvesednek át.

Milyen a hatékony réteges öltözködés?

Alsó réteg: vékony műszálas ruhadarab

Középső réteg: gyapjúból készült ruhadarab

Legfelső réteg: vízálló ruhadarab

2. Öltözködjünk rétegesen!

Nem elég, ha olyan ruhát veszünk fel, amely könnyen beszívja az izzadságot. A réteges öltözködés lehetővé teszi, hogy a meleget bent, a ruha alatt tartsuk, míg a nem kívánt természeti elemeket kívül (eső, hó, szél).

3. Csakis színeset!

Lehet, hogy a fekete szín a menő, de a színes sportruházatnak számos előnye van. A téli ködben vagy szürkületben nehezebben vesznek észre bennünket a járművezetők, ám sárga, zöld vagy világoskék ruhában jobban láthatóvá válunk. Főként olyankor fontos ez, ha az úttest szélén vagy közvetlenül mellette futunk. Ha van rá lehetőség, szerezzünk be hordozható, ruhára csíptethető villogó lámpát is, amely növeli láthatóságunkat.

