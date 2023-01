Már a 11. Borkonferenciát rendezik meg március elején Budapesten

A szakma profi művelőinek igazi csemege lesz Dr. Zsófi Zsolt, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem habitált egyetemi docense, intézetvezetőjének szőlőtermesztési előadása vagy az Agrárminisztériumot képviselő Gál Péter domináns szőlőfajtákról és az eredetvédelemről szóló prezentációja. Az erősen elméleti témákat kiválóan fogja illusztrálni és frissíteni a két kóstolós (!) fajta masterclass, amelyeknek keretein belül Kamocsay Ákosnak és Kiss Gábornak köszönhetően közelebbről is meg lehet ismerkedni az Irsaival, Cserszegivel és a Merlot-val. Ezek mellett a szőlőbirtokok mérethatékonyságáról is lehet tanulni Rábai László és Kovács Zoltán jóvoltából, valamint meg lehet ismerkedni Kiss Zsófia advanced sommelier nemzetközi tapasztalataival is.

A konferencia végére pedig igazi csemege érkezik, hiszen az interaktív kerekasztal-beszélgetés témája az alkoholfogyasztással szembeni zérótolerancia lesz, amelyre olyan nagyágyúk érkeznek, mint Knezsik István, az autós nagykoalíció elnöke, Óberling József ezredes úr, rendőrségi főtanácsos, Dr. Bátki Pál, ügyvéd, közlekedési szakjogász, illetve természetesen a téma borász szószólói.

A www.aborkonferencia.hu oldalon is nyomon lehet követni a program alakulását, ahol minden további részlet és jelentkezési feltétel is megtalálható. Végül, de nem utolsósorban fontos információ még, hogy