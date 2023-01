Úgy viszik az emberek Harry herceg könyvét, mintha ingyen osztogatnák

Csak az Egyesült Államokban 1,6 millió példányt vásároltak meg a könyvből, ami így esélyes rá, hogy minden idők legnagyobb példányszámban megvásárolt memoárjai közé kerüljön – közölte a Penguin Random House kiadóvállalat.

A brit kiadó adatai szerint Nagy-Britanniában forgalmazása első napján 400 ezer fogyott a könyvből, beleértve az e-könyves és hangoskönyves változatot is.

A memoárt az Amerikában élő sussexi herceg J. R. Moehringer amerikai íróval együtt jegyzi, aki Andre Agassi Open című memoárján is dolgozott.

A Magyar Nemzet már korábban írt róla, hogy a Spare Michelle Obama Így lettem (Becoming) című könyvét is lekörözte. A volt First Lady írása 2018-ban egy hét alatt érte el az 1,4 milliós eladott példányszámot.

A közte és családja között régóta húzódó feszültségről Harry herceg így nyilatkozott a Good Morning America című amerikai reggeli műsorban:

A köztem és a családom között tátongó szakadék már a könyv megjelenése előtt sem lehetett volna ennél nagyobb.

A Spare 15 nyelven már megjelent, de előkészületben van további tíz nyelvre való fordítása is. Magyar nyelven március 17-én jelenik meg a Corvina kiadásában, Tartalék címmel.

Borítókép: Megkezdik a kötet árusítását egy londoni könyvesboltban éjfélkor, 2023. január 10-én (Fotó: MTI/EPA/Andy Rain)