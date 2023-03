Hihetetlen, de szakadt a hó még Mallorca tengerpartján is + videó

Mallorca telei rendszerint enyhék és esősek, a havazás kifejezetten ritka. Az meg pláne, hogy a tengerpartot is befedje a hó, illetve, hogy a hegyvidéki részeken néhol 24 óra leforgása alatt 1 méternyi hóval is számolni kelljen. A hőmérséklet -2°C-ig esett, de nem sokáig maradt ilyen alacsony, vagyis az olvadás is viszonylag hamar megindult.