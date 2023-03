Támadnak a madarak, de nem azért, mert megőrültek

Ajánló

Az alacsony hangfekvésű nótát „szexisebbnek” tartják

A széncinegehímek (Parus major), hogy párra leljenek, megkísérlik „túlharsogni” a város zaját – derítették ki holland kutatók, akik vizsgálataikról az amerikai Nemzeti Tudományos Akadémia folyóiratában, a PNAS-ban (Proceedings of the National Academy of